به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات اسلالوم قهرمانی کشور در ۲ بخش زنان و مردان روزهای پنجشنبه و جمعه ۷ و ۸ خرداد در شهر کرمان برگزار با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

دبیرکل فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در اختتامیه این مراسم با اشاره به شرایط موجود استان کرمان، از تلاش‌های انجام‌شده برای برگزاری این رقابت‌ها قدردانی کرد و گفت: با وجود همه سختی‌ها، کرمان همت کرد تا میزبانی این رویداد مهم ورزشی به بهترین شکل ممکن انجام شود.

کوروش صبوریان، با تأکید بر ظرفیت‌های قابل توجه کرمان در حوزه ورزش و میزبانی رویدادهای ملی افزود: کرمان ظرفیت‌های فراوانی دارد و باید از این توانمندی برای برگزاری هرچه بیشتر مسابقات و رویدادهای ورزشی در سطح کشور استفاده شود.

وی ادامه داد: برگزاری مسابقات مختلف در کرمان تنها به توسعه ورزش محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند به شکوفایی ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی استان کرمان نیز کمک کند.

وی افزود: حضور ورزشکاران، تیم‌ها، داوران و همراهان آنان در چنین رویدادهایی، فرصت مناسبی برای معرفی جاذبه‌های کرمان و ایجاد رونق اقتصادی در بخش‌های مختلف فراهم می‌کند.

سرپرست اداره ورزش و جوانان استان کرمان نیز در مراسم اختتامیه این مسابقات با بیان اینکه امروز نهادهای زیادی در کنار جامعه ورزش قرار دارند گفت: امیدوارم مهمانان ما از استان‌های دیگر لحظات خوبی را در کرمان سپری کرده باشند.

حجت سلطانی،افزود: خوشحالیم که امروز نهادهایی مثل هلال احمر، صداوسیما و شهرداری کنار ورزشی‌ها قرار می‌گیرند و بخش زیادی از کار را هم به دوش می‌کشند.

وی ادامه داد: امروز فعالیت‌های سازمان یافته هیئت‌های ما مسیر خوبی پیدا کرده و امیدواریم میزبانی کرمان در این مسابقات خوب بوده باشد تا باز هم فدراسیون میزبانی این گونه مسابقات را به کرمان بدهد.

سلطانی، افزود: هیئت‌های ما تمام تلاش خود را می‌کنند تا فعالیت‌های خود را به بهترین نحو انجام دهند و ما میزبانی‌های مختلفی را در هفته‌های گذشته در کرمان انجام دادیم که نشان از پتانسیل خوب در کرمان است‌

در پایان این مسابقات از نفرات برتر هر بخش نیز تجلیل به عمل آمد.