قزوین در نگاه شهید رئیسی؛ از دغدغه احیای دشت تا پرورش نیروی انسانی

محمدمهدی اعلایی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابعاد شخصیتی شهید آیتالله سیدابراهیم رئیسی «اخلاص» را محوریترین ویژگی رئیسجمهور فقید دانست و تأکید کرد: تمام کنشهای مثبت شخصیتی و مدیریتی او از این جوهره نشأت میگرفت.
اعلایی تصریح کرد: آنچه بهشکل بارز در وجود ایشان متجلی بود اخلاص است تا جایی که او هیچگونه تمنای شخصی و نگاه به جایگاه و موقعیت خود نداشت و وجودش پاکباخته در راه خدا، دین، مردم و کشور بود.
وی افزود: همین اخلاص باعث میشد ایشان بهشدت سختکوش، ولایتپذیر و معتقد به مفهوم و معنای ولایت در ابعاد الهی، ولایت اهل بیت(ع) و ولایت فقیه باشد و این التزام بهطور ویژه در رفتارشان نمود داشت.
نگاه ویژه به قزوین و تأکید بر احیای دشت قزوین
استاندار سابق قزوین درباره نگاه رئیسجمهور فقید به این استان گفت: آیتالله رئیسی بهتبع مسئولیتهای پیشین خود بهویژه در دستگاه قضایی، شناخت و اشراف خوبی نسبت به ظرفیتها، محدودیتها و حتی شخصیتهای مؤثر استان داشتند و این آگاهی کار ما را برای پیگیری منافع استان و طرح درخواستها آسان میکرد.
اعلایی با اشاره به حساسیت بالای رئیسجمهور بر موضوع دشت قزوین تصریح کرد: ایشان دو بار از رهبر معظم انقلاب موضوع احیای دشت قزوین را شنیده بودند و همواره به ما تأکید میکردند که برای جلوگیری از آسیب به فضای تولیدات کشاورزی، صنایع مستقر در استان باید دانشبنیان و مرتبط با فرآوری محصولات کشاورزی بوده یا حداقل به بخش کشاورزی آسیبی وارد نکنند.
وی ادامه داد: شهید رئیسی در یکی از جلسات خصوصی ابتدای سال ۱۴۰۲ نقل کردند که رهبر شهید انقلاب در دیدار نوروزی بر توجه بهتر به ظرفیتهای ویژه کشور از جمله دشت حاصلخیز قزوین تأکید داشتهاند و این دغدغه، پیوسته دستورکار دولت و شهید رئیسی در استان بود.
اعلایی سفر استانی رئیسجمهور به قزوین در اردیبهشت ۱۴۰۱ را یکی از پُردستاوردترین سفرهای دولت سیزدهم توصیف کرد و گفت: استان توانست منابع، امکانات و اختیاراتی معادل استانهای تراز اول از نظر جمعیت و بودجه و تسهیلات دریافت کند و رئیسجمهور شخصاً پیگیر اجرای این تصمیمات بودند.
استاندار سابق قزوین در عین حال از برنامهریزی برای سفر دوباره آیتالله رئیسی در مرداد ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: بنا بود ایشان در آن سفر پروژههای مهمی مانند راه الموت و توسعه فضاهای بیمارستانی را افتتاح کنند و یکی از سدهای مهم استان آبگیری شود و سرمایه گذاری در اولین شهرک انرژی کشور که از ابتکارات استان بود آغاز شود که متأسفانه تقدیر، شهادت ایشان را دو ماه قبل از این سفر رقم زد.
میراث ماندگار در قزوین؛ از پرورش نیروی انسانی تا جهش زیرساختی
استاندار سابق قزوین یکی از مهمترین یادگاریهای شهید رئیسی برای مردم این استان را ایجاد فرصت برای ورود نیروهای متخصص، جوان، مؤمن و انقلابی به دایره مدیریت استان عنوان کرد و افزود: عده زیادی از چهرههای استان که پیشتر شناخته شده نبودند اما از تحصیلات و تخصص بالا، تعهد به خدمترسانی و وفاداری به منافع کشور برخوردار بودند امکان خدمت پیدا کردند و ضمن کسب دستاوردهایی برای استان به ذخایر موثری برای آینده استان تبدیل شدند.
وی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب نیز در پیام روز چهارشبه خود به مناسبت شهادت آیتالله رئیسی بر فرصتسازی برای جوانان در دولت سیزدهم تأکید فرمودند و این اتفاق بهشکل ویژهای در قزوین رخ داد.
اعلایی بیان کرد: در حوزه درمان پروژه بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی آیتالله رئیسی که بهطور کامل راکد بود در دوره دوساله پس از سفر ایشان فعال شد و پیشرفت قابلتوجهی داشت و امید میرود تکمیل و به مردم تقدیم شود.
وی با بیان اینکه در حوزه راه، پروژه راه الموت که چندین دهه بلاتکلیف مانده بود،به مرحله تکمیلی رسید و آماده افتتاح شد، تصریح کرد: گره پروژه آب آبیک نیز در دوره ایشان و با دستور ایشان باز شد و سدهایی که با بدهیهای سنگین تعطیل یا راکد بودند، احیا شدند.
اعلایی عنوان کرد: طرح آزادسازی دولتخانه صفوی با دستور شهید جمهور و تمرکز بر احیای ظرفیتهای گردشگری قزوین به شکل ویژه در دستور کار قرار گرفت و ساخت دبیرستان جایگزین دبیرستان پاسداران و مجموعه ورزشی مستقر در دولت خانه انجام شد.
استاندار سابق قزوین تاکید کرد: در حوزه ورزش و نشاط اجتماعی اتفاقات مهمی در استان افتاد و نتایج چشمگیری در فوتبال، المپیک و سایر مسابقات جهانی کسب شد و ورزشگاه سردار آزادگان قزوین که از استانداردهای لازم برای میزبانی مسابقات لیگ برتر بیبهره بود، با حمایت ویژه دولت استانداردهای لازم را کسب کرد و استان توانست میزبان رقابتهای مهم در سطح کشور باشد.
وی تاکید کرد: استان قزوین در حوزه ساخت مسکن ملی نیز همواره در رتبههای اول و دوم کشور قرار داشت ضمن این که تلاش شد مشکلات مشکلات مجموعه هایی مانند عظیمیه و اندیشه و باورس و ... حل شود تا ساخت مسکن در قزوین توسعه بیابد و این ناشی از برنامهریزی و مسئولیتپذیری دولت سیزدهم در این بخش بود.
خدمترسانی در سایه عقلانیت و تبعیت از رهبری
وی با اشاره به راهبرد آیتالله رئیسی در مواجهه با درگیریهای سیاسی داخلی گفت: ایشان به دنبال حفظ شأن، حریم و اختیارات دولت برای خدمترسانی بود و آنجا که حاشیهسازی میشد با قاطعیت و عقلانیت و بیتوجه به حواشی فضای خدمت را تداوم میبخشید و فضا را برای حاشیهسازان محدود میکرد و به ما هم تاکید میکرد که در مسیر منافع مردم جلوی حاشیه سازان ایستادگی کنیم .
استاندار سابق قزوین با اشاره به تبعیت بالای شهید رئیسی از تدابیر مقام معظم رهبری برای جلوگیری از تنازعات آسیبزا، به ذکر یک مصداق پرداخت و گفت: در ماجرای جنجالی جابجایی معاون سیاسی وزیر کشور، با آنکه برداشت ایشان این بود که حق با دولت است و باید از این حق استفاده کند و اجازه مداخله ندهد اما به همه ذینفعان تصریح کردند که «چون دستور رهبری بر جلوگیری از تنش و حفظ همگرایی است، ما جایی که لازم باشد از بخشی از حقوق و اختیارات خود میگذریم تا کلام رهبری زمین نماند و منافع مردم مخدوش نشود.».
وی در پایان یادآور شد: این روحیه را ما در موارد متعددی از ایشان مشاهده کردیم و او همیشه سعی کرد فرمایشات رهبر شهید و منافع مردم و کشور در اولویت قرار بگیرد.
