به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری صبح روز پنجشنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد اظهار کرد: در شرایط کنونی، کنترل بازار و تامین آرامش معیشتی مردم از مهمترین اولویتهای مدیریتی است و هیچگونه سهلانگاری در این زمینه پذیرفته نیست.
وی با اشاره به گزارشهای مربوط به احتکار در برخی مناطق استان از جمله اسفراین افزود: این موضوع باید بهطور دقیق بررسی و با عاملان آن برخورد قانونی صورت گیرد.
وی گفت: احتکار و گرانفروشی به اعتماد عمومی آسیب میزند و دستگاههای نظارتی موظف به اقدام فوری هستند.
استاندار خراسانشمالی با بیان اینکه باید میان افزایش قیمت ناشی از شرایط اقتصادی و تخلفهای عمدی در بازار تفکیک قائل شد، تصریح کرد: بخشی از نوسانات قیمتها تحت تأثیر شرایط عمومی کشور است، اما این موضوع نباید دستاویزی برای سوءاستفاده برخی افراد شود.
نوری همچنین بر ضرورت اطلاعرسانی شفاف به مردم تاکید کرد و گفت: تبیین درست دلایل تغییرات بازار میتواند از ایجاد نگرانیهای غیرضروری در جامعه جلوگیری کند.
وی با اشاره به نقش رسانهها و دستگاههای اجرایی در آرامسازی فضای عمومی افزود: مدیریت صحیح بازار و همراهی مردم، مهمترین عامل عبور از شرایط فعلی و حفظ ثبات اقتصادی است.
استاندار خراسان شمالی در ادامه بر جایگاه مردمی و رویکرد خدمتمحور رئیسجمهور شهید تأکید کرد و گفت: آیتالله رئیسی مردمدار و مردمیار بود و همواره به رسانهها و افکار عمومی اهمیت میداد.
نوری با بیان اینکه درباره سعهصدر مدیریتی و ویژگیهای فردی رئیسجمهور شهید مطالب و تحلیلهای فراوانی ارائه شده است، افزود: حضور مستمر ایشان در میان مردم و توجه ویژه به رسانهها با هدف پیگیری نقدها و مطالبات عمومی همواره مورد توجه بود.
وی ادامه داد: شهید رئیسی از طرح مباحث اختلافی اجتناب میکرد و برجستهسازی اختلافات را خلاف عهد خود با مقام معظم رهبری میدانست.
استاندار خراسان شمالی با تاکید بر اینکه آیتالله رئیسی سرمایهای ارزشی برای انقلاب اسلامی بود، اظهار کرد: ایشان پاداش خدمت صادقانه خود را با شهادت دریافت کرد و امید است در جوار رحمت الهی و بر خوان گسترده سیدالشهدا(ع) متنعم باشد.
نوری همچنین مسئولیت را فرصتی برای خدمت دانست و با استناد به بیت مولانا «هر چیز که در جستن آنی، آنی» تصریح کرد: هرگاه مسئولیت مدیریتی به چشم فرصت حل مشکلات مردم دیده شود، میتوان از لحظههای خدمت بهترین بهره را برد.
نظر شما