۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۳

قدردانی ظفرقندی از مواضع مدیرکل WHO در جنگ اخیر

وزیر بهداشت کشورمان در حاشیه هفتاد و نهمین مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت با مدیرکل WHO، ملاقات و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، در این دیدار، محمدرضا ظفرقندی با اشاره به ارائه مستندات مصور آسیب‌های زمان جنگ، بر تداوم تلاش‌های نظام سلامت برای ارائه خدمات درمانی و بهداشتی تأکید و از حمایت دکتر «تدروس آدهانوم» مدیرکل WHO در محکومیت حمله به مراکز درمانی از جمله انستیتو پاستور قدردانی کرد.

وزیر بهداشت با اشاره به ارائه مستندات مصور آسیب‌های زمان جنگ در جریان سخنرانی در مجمع عمومی، بر تلاش شبانه‌روزی نظام سلامت برای ادامه خدمات درمانی و بهداشتی به رغم شرایط ایجاد شده در حوزه جنگ تأکید کرد.

ظفرقندی همچنین از موضع‌گیری‌ها و حمایت مدیرکل WHO در جریان جنگ اخیر قدردانی و بر محکومیت آسیب به مراکز بهداشتی درمانی از جمله انستیتو پاستور ایران توسط تدروس اشاره نمود.

تدروس نیز با تاکید بر تبعات انسانی جنگ گفت: «بهترین دارو صلح است» و ابراز امیدواری کرد گفتگو جای جنگ را بگیرد.

وی همچنین بر پیگیری تأمین واکسن و ملزومات پزشکی مورد نیاز کشور از کانال‌های سازمان جهانی بهداشت تاکید کرد.

این ملاقات در دفتر مدیرکل WHO در مقر سازمان جهانی بهداشت در ژنو برگزار شد.

حبیب احسنی پور

