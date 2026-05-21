۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۳۸

سفیر ایران از بازگشت ۲۰ ملوان ایرانی با تلاش دیپلماتیک پاکستان خبر داد

سفیر کشورمان در پاکستان با تقدیر از اقدام انسان‌دوستانه و تلاش دیپلماتیک نخست‌وزیر و وزیر خارجه پاکستان، از آزادی و بازگشت ۲۰ ملوان ایرانی گیر افتاده در سنگاپور به کشورمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا امیری مقدم سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان امروز پنجشنبه در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: «از اقدام انسان‌دوستانه و خیرخواهانه دولت محترم پاکستان برای پیگیری آزادی ۲۰ ملوان ایرانی که به دلیل توقیف کشتی‌شان در آب‌های سنگاپور در وضعیت نامناسبی قرار داشتند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.»

سفیر کشورمان در ادامه از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر «محمد شهباز شریف» نخست‌وزیر پاکستان و وزارت امور خارجه پاکستان، به‌ویژه «اسحاق دار»، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه این کشور و سایر نهادهای ذیربط، تشکر و قدردانی به عمل آورد.

رضا امیری مقدم در ایکس نوشت: «این ملوانان پس از تلاش‌های دیپلماتیک از سنگاپور به اسلام‌آباد منتقل و ساعاتی پیش به میهن عزیز خود بازگشتند.»

کد مطلب 6836813
هادی رضایی

    IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
      پاکستان قوی ترین ارتش خاورمیانه را دارد

