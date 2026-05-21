۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲

«زاخارووا» درباره پیامدهای استفاده از اموال مسدودشده روسیه هشدار داد

سخنگوی وزارت خارجه روسیه درباره پیامدهای استفاده از اموال این کشور هشدار داد و تأکید کرد: مسکو به دلیل استفاده از دارایی‌ های مسدود شده خود، مطابق با قوانین بین‌المللی درخواست غرامت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز پنجشنبه اعلام کرد: هرگونه معامله با دارایی‌ های مسدود شده روسیه بدون رضایت مسکو غیرقانونی است و همه افراد دخیل در این روند باید پاسخگو باشند.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص ادامه داد: حق شکایت علیه کشورهایی که از جنایات اوکراین با استفاده از دارایی‌ های مسدود شده روسیه حمایت مالی می‌ کنند را برای خود محفوظ می دانیم. هرگونه استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای کمک به اوکراین باید به عنوان تأمین مالی تروریسم در نظر گرفته شود. روسیه به دلیل استفاده از دارایی‌ های مسدود شده خود، مطابق با قوانین بین‌المللی درخواست غرامت خواهد کرد.

ماریا زاخارووا، در ادامه پیرامون کی یف نیز گفت: زلنسکی وقیحانه در مقابل اربابانش به اقدامات تروریستی در خاک روسیه افتخار کرده و سیاست تشدید بیشتر تنش‌ ها را دنبال می‌ کند. وی به تصدی خود و هر چیزی که می‌ تواند قدرتش را حفظ کند چسبیده و به یک غاصب خونریز تبدیل شده است.

