به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسینپور ظهر پنجشنبه در مراسمی که با حضور مسئولان محلی، کادر بهداشت و درمان برگزار شد، با تبریک هفته سلامت اظهار کرد: نامگذاری این هفته فرصتی ارزشمند برای بازخوانی خدمات گسترده و ایثارگرانه فعالان عرصه سلامت و تبیین اهمیت پیشگیری، آموزش همگانی و ارتقای فرهنگ سلامت در جامعه است.
وی با اشاره به شرایط خاص جزیره خارگ و ضرورت آمادگی دائمی مجموعه درمانی، افزود: ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در منطقهای صنعتی و راهبردی همچون خارگ، نیازمند برنامهریزی دقیق، تجهیزات مناسب و نیروی انسانی متعهد است که خوشبختانه مجموعه مرکز بهداشت و درمان خارگ با تلاشهای مستمر خود، توانسته است خدمات قابل قبولی به شهروندان ارائه دهد.
بخشدار ویژه خارگ در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقشآفرینی کادر درمان در مقاطع حساس، بهویژه در دوران دفاع مقدس و جنگ رمضان تصریح کرد: در آن ایام سخت، کارکنان حوزه سلامت با روحیهای جهادی و ایثارگرانه، در کنار سایر مدافعان کشور ایستادند و با ارائه خدمات درمانی و امدادی، برگ زرینی در تاریخ این سرزمین رقم زدند. این مجاهدتها نشان داد که جامعه پزشکی و درمانی همواره در خط مقدم خدمت به مردم و صیانت از جان هموطنان حضور دارد.
حسینپور با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساختهای درمانی در خارگ بیان کرد: توسعه خدمات پیشگیرانه، توجه ویژه به سلامت خانواده، اجرای برنامههای غربالگری و افزایش آگاهی عمومی از اولویتهایی است که باید با همکاری همه دستگاهها دنبال شود. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همافزایی میان نهادهای اجرایی و مجموعه بهداشت و درمان هستیم تا بتوانیم سطح رضایتمندی مردم را ارتقا دهیم.
وی همچنین از زحمات پزشکان، پرستاران، بهورزان و تمامی کارکنان مرکز بهداشت و درمان خارگ قدردانی کرد و گفت: تلاشهای خاموش و بیوقفه این عزیزان، پشتوانهای مطمئن برای آرامش و امنیت روانی جامعه است و لازم است قدردانی از آنان تنها به یک هفته محدود نشود.
در پایان این مراسم، با اهدای لوح سپاس از خانم زمانی، سرپرست مرکز بهداشت و درمان خارگ به پاس خدمات ارزنده و مدیریت مؤثر در حوزه سلامت تقدیر به عمل آمد.
حاضرین در این آیین ضمن قدردانی از تلاشهای کادر درمان، بر استمرار حمایت از برنامههای سلامتمحور در سطح جزیره تأکید کردند.
