۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸

بخشدار مرکزی دشتی: نهضت عمران و آبادانی در روستاها شتاب می گیرد

بوشهر- بخشدار مرکزی دشتی گفت: با رویکرد عدالت‌محور دولت چهاردهم و تخصیص اعتبارات ویژه، روند تکمیل زیرساخت‌های روستایی در شهرستان دشتی با قوت در سال جاری تداوم می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله حاجیانی ظهر پنجشنبه در بازدید مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری و معاون دفتر بازرسی رسیدگی به شکایات و ارزیابی عملکرد و ارتباطات استانداری بوشهر از پروژه‌های عمرانی بخش مرکزی دشتی، اظهار کرد: حضور میدانی مدیران در دل روستاها برای احصای دقیق مشکلات و تسریع در پاسخگویی به مطالبات به‌حق مردم است.

وی افزود: امروز در بخش مرکزی دشتی، شاهد اقدامات ارزشمندی در حوزه عمران و آبادی هستیم که همگی برگرفته از نگاه ویژه دولت چهاردهم به توسعه متوازن مناطق روستایی است.

بخشدار مرکزی دشتی تصریح کرد: با حمایت‌های بی‌دریغ فرماندار شهرستان، توانستیم در سال گذشته اعتبارات بسیار خوبی را برای اجرای طرح‌های زیربنایی، بهبود وضعیت معابر در روستاها جذب کنیم .

حاجیانی با تأکید بر اینکه روند توسعه در سال جاری متوقف نخواهد شد، خاطرنشان کرد: نه تنها تخصیص اعتبارات در سال جاری با نگاه حمایتی استان تداوم دارد، بلکه تلاش ما بر این است که با تقویت زیرساخت‌ها، گام‌های موثرتری برای رفع محرومیت و تثبیت جمعیت در روستاها برداریم.

