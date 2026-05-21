بخشدار مرکزی دشتی: نهضت عمران و آبادانی در روستاها شتاب می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله حاجیانی ظهر پنجشنبه در بازدید مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری و معاون دفتر بازرسی رسیدگی به شکایات و ارزیابی عملکرد و ارتباطات استانداری بوشهر از پروژههای عمرانی بخش مرکزی دشتی، اظهار کرد: حضور میدانی مدیران در دل روستاها برای احصای دقیق مشکلات و تسریع در پاسخگویی به مطالبات بهحق مردم است.
وی افزود: امروز در بخش مرکزی دشتی، شاهد اقدامات ارزشمندی در حوزه عمران و آبادی هستیم که همگی برگرفته از نگاه ویژه دولت چهاردهم به توسعه متوازن مناطق روستایی است.
بخشدار مرکزی دشتی تصریح کرد: با حمایتهای بیدریغ فرماندار شهرستان، توانستیم در سال گذشته اعتبارات بسیار خوبی را برای اجرای طرحهای زیربنایی، بهبود وضعیت معابر در روستاها جذب کنیم .
حاجیانی با تأکید بر اینکه روند توسعه در سال جاری متوقف نخواهد شد، خاطرنشان کرد: نه تنها تخصیص اعتبارات در سال جاری با نگاه حمایتی استان تداوم دارد، بلکه تلاش ما بر این است که با تقویت زیرساختها، گامهای موثرتری برای رفع محرومیت و تثبیت جمعیت در روستاها برداریم.
