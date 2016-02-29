به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح دوشنبه در آئین افتتاح چهار پروژه برق رسانی در بخش کاکی و مرکزی دشتی اظهار کرد: این پروژه ها شامل برقرسانی به روستای حیدری، فقیه احمدان، میانخره و یادمان شهدای مهدوی است که برای اجرا آنها یک میلیارد و ۹۹۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.
وی از تلاشهای مدیر برق شهرستان و استان تقدیر کرد و افزود: در سال جاری ۶۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای توسعه برق روستایی شهرستان دشتی هزینه شده است.
مهرجو بیان کرد: این اعتبارات از محلهای استانی، داخلی و کمکهای توانیر به روستاها تامین اعتبار شده است.
وی از توسعه شبکههای برق این شهرستان خبر داد و تصریح کرد: تلاش داریم با تامین اعتبار لازم مشکلات برق روستاها بهویژه در فصل تابستان را مرتفع کنیم.
نظر شما