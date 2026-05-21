جنگ به ۲۰۰ نقطه تأسیسات آبی پایتخت خسارت زد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جزءقاسمی، در سومین مجمع روابط عمومی‌های آبفای استان تهران اظهار کرد: با وجود پنج سال خشکسالی پیاپی و ادامه کم‌بارشی‌ها در سال آبی جاری، هیچ برنامه‌ای برای اعمال نوبت‌بندی و قطع آب در پایتخت وجود ندارد.

وی با اشاره به کاهش ۳۳ درصدی بارندگی استان تهران نسبت به میانگین بلندمدت، افزود: هرچند میزان بارش‌ها در سال آبی جاری نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته، اما تداوم خشکسالی‌های پنج‌ساله سبب شده منابع تأمین‌کننده آب تهران در شرایط مناسبی نباشند.

جزءقاسمی با بیان اینکه جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی اخیر به بیش از ۲۰۰ نقطه از تأسیسات و اماکن آبی تهران خسارت وارد کرده است، تصریح کرد: با تلاش شبانه‌روزی کارکنان آبفا، لحظه‌ای در ارائه خدمات مستمر به شهروندان وقفه ایجاد نشد.

مدیرعامل آبفای استان تهران همچنین همراهی شهروندان در مدیریت مصرف را مؤثر دانست و گفت: این همکاری، سرانه مصرف آب تهران را در سال گذشته ۲۵ لیتر کاهش داد که بخش مهمی از آن مدیون اقدامات فرهنگ‌سازی روابط عمومی آبفا است.

وی در ادامه با اشاره به تأکیدات امام خمینی (ره) و رئیس‌جمهور بر رویکرد «محله‌محوری»، خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای اصلی در اصلاح فرهنگ مصرف، ترویج استفاده از لوازم کاهنده آب است که به طور جدی پیگیری خواهد شد.

جزءقاسمی همچنین بر لزوم گسترش فعالیت‌های روابط عمومی با رویکرد نوآورانه، تشکیل اتاق فکر و همکاری با رسانه‌ها و فضای مجازی تأکید کرد و افزود: امیدواریم با ادامه بارندگی‌های دو ماهه نخست بهار، وضعیت سدهای تأمین‌کننده آب تهران بهبود یابد.

وی در پایان با تأکید بر شفافیت و صداقت با مردم گفت: هر زمان با شهروندان صادقانه صحبت کرده‌ایم، آنها در کنار ما بوده‌اند.