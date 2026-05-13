مصرف آب تهران به مرز ۳ میلیارد لیتر در شبانه روز رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت آب و فاضلاب استان تهران، بهنام بخشی سخنگوی این شرکت با بیان اینکه تضمین آینده بهتر و روشن‌تر شهروندان تهرانی، مستلزم حفاظت از سهم آب فرزندان ما است، گفت: نباید با مصرف بی‌رویه که موجب برداشت ناروا و اضافی از سفره‌های زیرزمینی می‌شود، آینده فرزندان‌مان را نادیده بگیریم.

وی اظهار کرد: در شرایطی که دما روزبه‌روز در حال افزایش است، با آغاز فصل گرما در تهران، سه میلیون دستگاه کولر آبی در مدار بهره‌برداری قرار خواهند گرفت که این دستگاه‌های سرمایشی همزمان با افزایش مصرف برق، مصرف مضاعف آب را به مجموعه شبکه آبرسانی تهران تحمیل خواهند کرد.

به‌گفته وی، در روزهای اخیر با ورود تدریجی کولرهای آبی در تهران به مدار بهره‌برداری، مصرف آب شهر تهران به ۲ میلیارد و ۹۳۵ میلیون لیتر در شبانه‌روز و مصرف لحظه‌ای به رقم تامل‌برانگیز و زود هنگام ۳۸ هزار لیتر در ثانیه رسیده است.

وی با بیان اینکه کولرهای آبی در تهران به‌طور متوسط روزانه سیصد ‌میلیون لیتر آب مصرف می‌کنند، افزود: هر دستگاه کولر آبی در شرایط سالم و با نصب سایبان، در یک شبانه‌روز ۱۸۰ تا ۲۰۰ لیتر و معادل مصرف یک عضو خانواده، آب مصرف می‌کند که در صورت کارکرد در شرایط ناسالم ازجمله نشتی آب، پوشال نامناسب و عدم نصب سایبان، این میزان مصرف به دو برابر افزایش خواهد یافت.

وی اظهار کرد: سال گذشته که جزو سال‌های خشک و کم‌بارش تهران محسوب می‌شد، ناگزیر در مقاطعی از سال به‌ویژه ماه‌های پایانی افت فشارهایی را با اطلاع رسانی قبلی در شبکه توزیع آب اعمال کردیم تا شهروندان با قطع آب فراگیر مواجه نشوند ضمن آنکه پنج سال پیوستگی خشکسالی، شرایطی را رقم زد که حجم ذخایر سدهای تامین‌کننده آب تهران به کمترین میزان خود رسید.

به‌گفته وی، بارندگی‌های خوب روزهای پایانی سال گذشته و فروردین‌ماه امسال، این تصور را برای شهروندان ایجاد کرد که بارندگی‌ها مشکل کم‌آبی را برطرف کرده است و لیکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته میزان ذخایر سدها ۵۰ میلیون متر مکعب کسری مخازن داریم و نباید غفلت کنیم و باید به فکر پاییز و زمستان پیش رو باشیم چرا که در ابتدای سال آبی گذشته، پاییزی خشک‌تر از تابستان را تجربه کردیم.

مدیر روابط عمومی شرکت آبفای استان تهران با بیان اینکه هم‌اکنون ذوب شدن برف ارتفاعات موجب شده است آبگیری سدهای تهران از روند رو به رشدی برخوردار شود، خاطرنشان کرد: با این وجود، هنوز حجم آب سدهای تهران به میزان ذخیره زمان مشابه سال گذشته نرسیده و مخازن سدها فقط ۲۲ درصد پر است.

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی، مصرف منصفانه، هوشمندانه و آینده‌نگرانه و رفتار مصرفی عادلانه جزو ضرورت‌هاست و به شهروندان توصیه می‌کنیم، همانند سال گذشته که در مصرف بهینه آب همراهی کردند و سرانه مصرف به ازای هر نفر در شبانه‌روز ۲۵ لیتر کاهش یافت، امسال نیز با استفاده از مصارف کاهنده بر روی شیرآلات منازل، ۳۰ درصد مصرف آب خانگی را مدیریت کنند ودر صورت قرار گرفتن در طبقه خوش مصرفی ۴۰ تا ۵۰ درصد در کاهش هزینه آب‌بهای خانواده موثر خواهد بود.

بخشی افزود: همچنین باید با اقدام‌های فنی ساده و سرویس‌های به‌موقع، مراقب سارقان پنهان آب در منازل ازجمله نشتی سرویس‌های فرنگی باشیم که قبض آب را به صورت نجومی افزایش می‌دهند.

به‌گفته وی، در تهران ۱۵ میلیون نفری، به‌سادگی با انجام این اقدام‌های کم‌هزینه و آسان می‌توانیم به اندازه گنجایش چندین سد در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم همان‌گونه که در سال گذشته شهروندان تهران با کاهش ۲۵ لیتری سرانه مصرف، به اندازه دو برابر ظرفیت سد لتیان در مصرف آب صرفه‌جویی کردند و این میزان صرفه‌جویی لطمه‌ای به رفاه و آسایش شهروندان وارد نکرد.

سخنگوی شرکت آبفای استان تهران همچنین گفت: سال گذشته، آحاد خوش‌مصرفان تهرانی ۱۱ درصد افزایش یافت و هم‌اکنون ۴۰ درصد مشترکان در طبقه خوش‌مصرفان قرار دارند که امیدواریم ۶۰ درصد باقی مشترکان، با مصرف دلسوزانه و آینده‌نگرانه و منصفانه آب و قرار گرفتن در طبقه خوش‌مصرفی، مشمول پایین‌ترین تعرفه‌های آب‌بها شوند و به آینده روشن‌تر شهرمان کمک کنند.