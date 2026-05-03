سخنگوی آبفا: ذخایر سدهای تهران هنوز به ۲۰ درصد نرسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت آب و فاضلاب استان تهران، بهنام بخشی مدیر روابط عمومی و سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران با انتشار گزارشی آماری نسبت به وضعیت منابع آبی پایتخت هشدار داد و اعلام کرد که علیرغم افزایش نسبی بارندگیها ، حجم ذخایر سدهای پنجگانه تهران در دهه اول اردیبهشت نسبت به سال گذشته ۹۰ میلیون مترمکعب کسری مخزن گزارش شده است.
بخشی با اشاره به آخرین وضعیت بارشها در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ اظهار داشت: اگرچه با ثبت ۱۶۶.۲ میلیمتر بارندگی، شاهد رشد ۱۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم ، اما این رقم در مقایسه با میانگین بلندمدت همچنان ۳۵ درصد عقبماندگی دارد . در واقع بارشهای اخیر نتوانستهاند بر خشکسالی های انباشته سنوات قبل غلبه کنند و تهران همچنان با کمبود جدی منابع آب های سطحی نسبت به استانداردهای تاریخی خود روبروست.
وی افزود: با نگاهی به آمارهای بلندمدت، متوجه میشویم که استاندارد تاریخی و میانگین بارندگی مورد انتظار برای تهران در این بازه زمانی (از مهرماه تا اردیبهشت)، ۲۵۶.۲ میلیمتربوده است. اما در سال آبی جاری، تنها ۱۶۶.۲ میلیمتر بارش ثبت شده که نشاندهنده یک شکاف عمیق و کاهش حدوداً ۳۵ درصدی نسبت به وضعیت نرمال و همیشگی شهر است. این یعنی حتی با وجود بارشهای اخیر ، تهران هنوز با فقر بارندگی دستوپنجه نرم میکند و حدود ۹۰ میلیمتر از سهمیه همیشگی اش عقب افتاده است که همین موضوع فشار مضاعفی را به ذخایر استراتژیک سدها وارد میکند.
سخنگوی آبفای تهران در خصوص وضعیت مخازن سدها تصریح کرد: در حال حاضر تنها ۱۸ درصد از ظرفیت کل مخازن سدهای تهران آبگیری شده است و مجموع ذخیره آب به ۳۴۵ میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به میانگین بلندمدت ، ۳۶۴ میلیون مترمکعب تراز منفی را نشان میدهد. سد لار با پرشدگی تنها ۴ درصد کمترین میزان پرشدگی درمیان سدهای تهران را داشته است.
در پایان، مدیر روابط عمومی آبفای تهران بر نقش حیاتی ابزارهای مدیریت مصرف تأکید کرد و افزود: نصب تجهیزات کاهنده مصرف در منازل و واحدهای تجاری، سادهترین و مؤثرترین راهکار برای مقابله با این ناترازی است؛ چرا که استفاده از این قطعات میتواند بدون ایجاد خلل در رفاه خانوار، میزان مصرف آب را تا ۳۰ درصد کاهش داده و به اقتصاد خانواده و پایداری شبکه در این روزهای سخت کمک شایانی کند.
نظر شما