راننده فاقد صلاحیت اتوبوس در قم متوقف و به مراجع قضایی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله شاکری اظهار کرد: اتوبوسی با ۴۲ نفر مسافر در مسیر آزادراه کاشان _ قم، با راننده فاقد صلاحیت در حال حرکت بود که توسط مأموران پلیس راه قم متوقف، راننده و مالک به مراجع قضایی معرفی و اتوبوس به پارکینگ منتقل شدند.

وی گفت: با هماهنگی ستاد پلیس راه فراجا و دستور مقام قضایی، خودرو به‌مدت حداقل یک ماه در پارکینگ متوقف و مالک خودرو نیز به دلیل قرار دادن وسیله نقلیه در اختیار فرد فاقد صلاحیت، در جایگاه معاونت در جرم به دادسرا معرفی و کارت هوشمند وی ابطال می شود.

رئیس پلیس راه استان قم بیان کرد: در صورت وقوع تصادف در چنین شرایطی، حتی با وجود بیمه‌نامه، شرکت بیمه هیچ مسئولیتی نمی‌پذیرد و غرامتی پرداخت نمی‌کند.