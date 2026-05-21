۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷

پیشرفت ۷۹ درصدی احداث پُل شریفی در محور جاسک - جَگدان در استان هرمزگان

جاسک- معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان هرمزگان از پیشرفت ۷۹ درصدی احداث پُل شریفی در محور جاسک - جَگدان در استان هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا محمدی با اشاره به قرارگیری محور جاسک - جَگدان در منطقه‌ای کمتر برخوردار و اهمیت اجرای پروژه‌های زیرساختی در تحقق توسعه متوازن میان مناطق مختلف استان، از پیشرفت ۷۹ درصدی عملیات اجرایی پُل شریفی در این محور خبر داد و اظهار کرد: پُل شریفی با ۱۷ دهانه هر دهانه به‌طول ۱۵ متر و ۱.۵ کیلومتر راه طرفین در حال احداث است.

وی افزود: اجرای این پروژه در راستای ارتقاء ایمنی تردد، کاهش مخاطرات سیلاب‌های فصلی، تسهیل ارتباط روستاها و مناطق مسکونی با مراکز خدماتی و اقتصادی، و ایجاد بستر مناسب توسعه محلی صورت گرفته است.

محمدی ادامه داد: همچنین احداث این پُل به افزایش کیفیت خدمات حمل و نقل، و حمایت از عدالت منطقه‌ای در حوزه زیرساخت‌های حمل و نقل کمک می‌کند.

کد مطلب 6836913

