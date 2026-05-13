به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو در گفتگو با صدا و سیما با اشاره به اقدامات دولت برای مدیریت مصرف برق اظهار کرد: مهم‌ترین اقدامی که دولت از خود آغاز کرده، خاموش کردن سیستم‌های سرمایشی یک ساعت پیش از پایان ساعت کاری در مناطق غیرگرمسیر است و در مناطق گرمسیر نیز این اقدام همزمان با پایان ساعت کاری انجام می‌شود.

خاموشی کولر ادارات از ساعت ۱۲

وی افزود: بر اساس مصوبه سازمان امور استخدامی، ساعات کاری ادارات از روز شنبه از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ تعیین شده است؛ بنابراین انتظار می‌رود تمامی کارکنان از ساعت ۱۲ ظهر سیستم‌های سرمایشی را به منظور صرفه‌جویی و مدیریت مصرف انرژی خاموش کنند.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو بیان کرد: همچنین در زمان فعالیت ادارات، دمای سیستم‌های سرمایشی باید روی ۲۵ درجه تنظیم شود. اگر هموطنان مواردی مانند سرمای بیش از حد در ادارات، نهادهای دولتی و غیردولتی از جمله بانک‌ها مشاهده کردند، حتماً از طریق شماره ۱۲۱ گزارش دهند تا با دستگاه‌های متخلف برخورد شود.

وی ادامه داد: هر اداره‌ای که منجر به افزایش مصرف برق شود، برابر ضوابط با آن برخورد خواهد شد.

رجبی‌مشهدی درباره مشوق‌های صرفه‌جویی در مصرف برق نیز گفت: مشترکانی که مصرف برق آن‌ها زیر الگو باشد و بیش از ۱۰ درصد صرفه‌جویی داشته باشند، می‌توانند از پاداش‌هایی از جمله تخفیف تا ۳۰ درصدی در قبض برق بهره‌مند شوند، این صرفه‌جویی‌ها نقش مهمی در تأمین برق پایدار کشور دارد.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با بیان اینکه میزان دقیق صرفه‌جویی انرژی باید بر اساس ساعات صرفه‌جویی شده محاسبه شود، گفت: وزارت نیرو موافق اصلاح ساعت رسمی کشور حدود ۱۰۰۰ مگاوات است که این خود کاهش مصرف را به دنبال خواهد داشت ولی در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در همه ابعاد در حال بررسی این موضوع هستیم که امیدواریم تصمیم مطلوبی اتخاذ شود

وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد اجرای این موضوع به امسال نرسد، اما امیدواریم برای سال آینده تصمیم‌گیری نهایی و اجرایی شود.

رجبی‌مشهدی همچنین درباره وضعیت نیروگاه‌های برق‌آبی و تجدیدپذیر گفت: امسال ظرفیت تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر نسبت به سال گذشته چهار برابر شده است. همچنین نیروگاه‌های برق‌آبی به دلیل افزایش بارش‌ها شرایط مطلوب‌تری دارند و میزان تولید آن‌ها نیز افزایش یافته است.

صرفه‌جویی روزانه ۲۵ میلیون لیتر گازوئیل در نیروگاه‌ها

وی از ثبت صرفه‌جویی بی‌سابقه در مصرف سوخت نیروگاهی در بخش تولید برق کشور خبر داد و اظهار کرد: با افزایش چشمگیر ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر و همچنین بهبود قابل توجه توان تولید نیروگاه‌های برق‌آبی، امسال روزانه بیش از ۲۵ میلیون لیتر گازوئیل در نیروگاه‌های حرارتی مصرف نشده و در واقع صرفه‌جویی شده است.

وی از صدور قبض برق تا سقف ۶۰ هزار تومان برای مشترکان خوش‌مصرف خبر داد و افزود: برای مشترکانی که مصرف برق آن‌ها زیر الگو باشد، هزینه ماهانه برق حدود ۶۰ هزار تومان محاسبه می‌شود، اما برای مشترکان بالاتر از الگو، تعرفه‌ها به‌صورت پلکانی و افزایشی اعمال خواهد شد.

قبض میلیونی در انتظار مشترکان پرمصرف

معاون برق و انرژی وزارت نیرو ادامه داد: افرادی که چند برابر الگوی تعیین شده مصرف برق داشته باشند، با قبض‌های میلیونی مواجه خواهند شد و مشترکان پرمصرف باید بدانند که با افزایش میزان مصرف، قبوض بسیار سنگینی برای آن‌ها صادر می‌شود.

رجبی‌مشهدی با توصیه به مشترکان پرمصرف تصریح کرد: توصیه ما این است که از همین حالا تمهیدات لازم برای مدیریت مصرف برق را در دستور کار قرار دهند؛ کولرهای اضافی و چراغ‌های غیرضروری را خاموش کنند و مصرف خود را بهینه‌سازی کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی کوچک نیز علاوه بر کاهش مصرف برق، این امکان را فراهم می‌کند که مشترکان از پاداش صرفه‌جویی امسال که حدود ۳۰ درصد مبلغ قبض برق است، بهره‌مند شوند.