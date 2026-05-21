۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵

برداشت گل گاوزبان در مزارع بهشهر آغاز شد

بهشهر - برداشت گل‌گاوزبان از ۵۵ هکتار مزرعه از مزارع شهرستان بهشهر آغاز شد.

سمیه حسنی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر در گفت وگو با خبرنگار مهر از آغاز برداشت گل‌گاوزبان در ۵۵ هکتار از مزارع این شهرستان خبر داد و آن را گامی مؤثر در جهت توسعه کشت گیاهان دارویی و افزایش اشتغال پایدار محلی ارزیابی کرد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر برداشت محصول از این اراضی به صورت گسترده در حال انجام است و این میزان سطح زیر کشت، نشان‌دهنده ظرفیت بالای بهشهر در تولید محصولات دارویی و اقتصادی است.

وی افزود: کشت گل‌گاوزبان افزون بر ارزش اقتصادی قابل توجه، زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی متنوع در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی شده و به توسعه پایدار شهرستان کمک شایانی کرده است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر با تأکید بر اهمیت تولید محصولات دارویی و صادراتی، تصریح کرد: جهاد کشاورزی شهرستان برنامه‌های آموزشی ویژه‌ای برای کشاورزان و بهره‌برداران تدارک دیده تا کیفیت و کمیت محصول ارتقا یابد.

حسینی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تداوم حمایت‌ها و توسعه مزارع گل‌گاوزبان، ضمن تأمین نیاز بازارهای محلی، بخشی از محصولات مرغوب به خارج از استان ارسال شده و اقتصاد منطقه بیش از پیش تقویت شود.

