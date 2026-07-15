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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۱

برداشت بهاره عدس از مزارع شرق مازندران

برداشت بهاره عدس از مزارع شرق مازندران

بهشهر - برداشت عدس بهاره در ۲۵۰ هکتار از اراضی دهستان شهدا شهرستان بهشهر از توابع شرق مازندران آغاز شد.

سید اسماعیل حسینی مدیر جهاد کشاورزی بهشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز برداشت عدس بهاره در دهستان شهدای بهشهر اظهار کرد: بیش از ۲۵۰ هکتار از اراضی این منطقه زیر کشت عدس قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود امسال به طور میانگین از هر هکتار حدود ۶۵۰ کیلوگرم محصول برداشت شود.

وی افزود: در صورت تداوم شرایط مناسب، مجموع تولید عدس در این منطقه به بیش از ۱۶۲ تن خواهد رسید و کارشناسان جهاد کشاورزی نیز همزمان با برداشت، وضعیت مزارع را از نظر عملکرد، کیفیت محصول و میزان ضایعات مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر با تأکید بر اهمیت مدیریت صحیح برداشت گفت: رعایت زمان مناسب برداشت، تنظیم دقیق ادوات کشاورزی و جلوگیری از ریزش دانه، نقش مهمی در حفظ کیفیت محصول و کاهش ضایعات دارد و بهره‌برداران باید توصیه‌های کارشناسان را مورد توجه قرار دهند.

حسینی توسعه کشت حبوبات را در راستای تقویت امنیت غذایی و کشاورزی پایدار دانست و افزود: کشت عدس علاوه بر تأمین بخشی از نیاز غذایی جامعه، در بهبود حاصلخیزی خاک، اصلاح تناوب زراعی، کاهش مصرف آب و افزایش درآمد کشاورزان نیز مؤثر است.

وی همچنین از اجرای طرح‌های آموزشی و ترویجی برنج در ۷۲ هکتار از شالیزارهای روستای حسین‌آباد دهستان میانکاله خبر داد و گفت: این برنامه‌ها در قالب ۲۰ مزرعه الگویی با هدف ارتقای دانش فنی شالیکاران، کاهش هزینه‌های تولید، مدیریت بهینه منابع آب و خاک و افزایش عملکرد در واحد سطح اجرا می‌شود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر ادامه داد: در این طرح، با بهره‌گیری از توان محققان و کارشناسان حوزه تحقیقات و ترویج کشاورزی، تازه‌ترین یافته‌های علمی در زمینه مدیریت تغذیه گیاهی، کنترل آفات و بیماری‌ها و روش‌های نوین تولید به کشاورزان منتقل می‌شود.

حسینی خاطرنشان کرد: توسعه مزارع الگویی و پیوند میان مراکز تحقیقاتی و عرصه تولید، از مهم‌ترین راهکارهای ارتقای بهره‌وری، کاهش مصرف نهاده‌ها، حفظ منابع پایه و حرکت به سوی کشاورزی نوین و دانش‌بنیان است که در نهایت به پایداری تولید و تقویت امنیت غذایی منجر خواهد شد.

کد مطلب 6888864

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