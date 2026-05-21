۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۲

موزه‌ها نماد هویت فرهنگی و تاریخی جامعه؛ تجلیل از موزه‌داران بهابادی

یزد ـ فرماندار شهرستان بهاباد گفت: موزه‌ها نماد هویت فرهنگی و تاریخی هر جامعه به شمار می‌روند و حفظ و معرفی آثار و ظرفیت‌های فرهنگی نقش مهمی در انتقال میراث گذشتگان به نسل‌های آینده دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقری ظهر پنجشنبه به مناسبت هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه‌ها در بازدید از موزه مردم‌شناسی و موزه آفرینش این شهرستان، بر اهمیت صیانت از میراث فرهنگی و معرفی ظرفیت‌های تاریخی منطقه تأکید کرد.

وی با تبریک روز جهانی موزه‌ها و هفته میراث فرهنگی اظهار داشت: موزه‌ها به عنوان حافظان هویت تاریخی و فرهنگی جامعه، نقش مهمی در آشنایی نسل‌های امروز با پیشینه و فرهنگ گذشتگان ایفا می‌کنند.

فرماندار بهاباد همچنین بر لزوم حفظ، نگهداری و معرفی آثار تاریخی شهرستان تأکید کرد و افزود: توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری و تقویت هویت فرهنگی در منطقه باشد.

این بازدید که با حضور فرماندار بهاباد، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان انجام شد، مسئولان از بخش‌های مختلف موزه‌های شهرستان بازدید کردند.

در پایان نیز به مناسبت هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه‌ها با اهدای لوح سپاس از مدیران موزه‌های مردم‌شناسی و آفرینش شهرستان بهاباد تجلیل شد.

کد مطلب 6836997

