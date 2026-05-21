به گزارش خبرنگار مهر، عادل شهرزاد، صبح پنجشنبه در نشست با خبرنگاران به مناسبت هفته جهانی میراث فرهنگی، با تأکید بر جایگاه رفیع رسانه‌ها در حوزه میراث ناملموس، از نقشه راه جدید این اداره کل برای خروج از وضعیت موجود و تبدیل میراث فرهنگی به یک محور اقتصادی و معیشتی پرده برداشت و اظهار کرد: گردش مالی بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استان هرمزگان سالانه بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. این رقم می‌تواند تنه به تنه بسیاری از بخش‌های اقتصادی از جمله صنایع پالایشگاهی و نفتی بزند. من که ۲۶ سال به طور مستقیم با اقتصاد استان در ارتباط بوده‌ام، می‌گویم این بخش کم‌اهمیت نیست، اما متأسفانه کمتر ساماندهی شده و همیشه بحث‌ها حول حاشیه‌ها بوده است.

مدیرکل میراث فرهنگی هرمزگان با بیان اینکه میراث فرهنگی را باید از «انزواطلبی» خارج کرد، برنامه‌های امسال را حول سه محور اصلی احیای میراث ملموس و ناملموس، مشارکت مردمی و دیپلماسی میراثی تعریف کرد و گفت: بخش قابل توجهی از فرهنگ ملموس و ناملموس ما در حال زوال است. احیای دستاوردها در نوار ساحلی، جزایر و پسکرانه‌ها یکی از مهم‌ترین برنامه‌هاست.

وی افزود: بدون شک هر برنامه‌ای بدون پیوست مشارکت مردم، محکوم به شکست است. چه مشارکت فکری، چه برنامه‌ای و چه نظارتی.

شهرزاد تاکید کرد: باید بررسی کنیم چقدر میراث، فرهنگ و دستاوردهای خود را به سایر مناطق کشور و کشورهای حوزه خلیج فارس معرفی کرده‌ایم. فرهنگ ایرانی و فارسی در جنوب، ظرفیتی بی‌نظیر برای دیپلماسی فرهنگی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان با اشاره به وسعت استان برای معرفی ظرفیت‌ها گفت: طول نوار استان با احتساب جزایر به ۱۳۷۰ کیلومتر می‌رسد. یعنی شما از بندرعباس می‌توانید به تهران بروید و برگردید. کل کشور هلند کوچک‌تر از استان هرمزگان است و جزیره قشم به تنهایی بزرگ‌تر از ۴۰ کشور مستقل جهان است. این عرصه و وسیعت، یک فرصت بی‌نظیر برای گردشگری و میراث است.

شهرزاد با اشاره به کمبود نیروی انسانی در شهرستان‌ها اذعان کرد: در برخی شهرستان‌ها اصلاً کارشناس میراث نداریم. از مجموع پرسنل، ۳۴ نفر حفاظت فیزیکی هستند و ۶۰ نفر کارشناس. اما حداقل پنج نفر از همکاران دکترای تخصصی دارند. از رسانه‌ها می‌خواهیم کمبود نیروی انسانی ما را با نقدهای منصفانه و هوشیاری خود جبران کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی هرمزگان با دعوت از رسانه‌ها برای نقد مستمر عملکرد این اداره کل، تأکید کرد: من هیچ ابایی از نقد شدن ندارم. شما ناظر بی‌طرف ما باشید تا اگر از مسیر اصلی منحرف شدیم، ما را به مسیر برگردانید.