به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان هرمزگان، با حضور احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، سپیده جوادی، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان، فرخنده جلالی، مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، انوشیروان پیش دار، مدیرکل کتابخانه های عمومی هرمزگان و جمعی از اعضای انجمن در سالن کنفرانس کتابخانه عمومی اندیشه آیت الله خامنه ای بندرعباس برگزار شد.

احمد نفیسی با اشاره به سابقه تاریخی کتابخانه‌های عمومی در بندرعباس، از کتابخانه «شهدا» به عنوان یکی از اولین کانون‌های فرهنگی بندرعباس یاد کرد و گفت: کتابخانه‌ها فراتر از یک فضای کالبدی، بخشی از هویت و خاطره جمعی مردم هستند. حفاظت از جایگاه این مراکز و پیگیری تعهدات قانونی دستگاه‌ها از جمله شهرداری برای توسعه فضاهای کتابخانه‌ای، وظیفه‌ای است که مستقیماً با غنای فرهنگی نسل‌های آینده در ارتباط است.

نفیسی در بخشی از سخنان خود به موضوع حساس رقابت‌های فرهنگی در منطقه خلیج‌فارس پرداخت و تصریح کرد: امروز شاهد هستیم که کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس با بودجه‌های کلان و با عناوین جعلی، اقدام به جمع‌آوری اسناد تاریخی و تاسیس مراکز مطالعاتی کرده‌اند. وجود اسنادی مربوط به بنادر هرمزگان در کتب منتشره در این کشورها، نشان‌دهنده ضرورت حیاتی ایجاد یک مرکز اسناد و مطالعات خلیج‌فارس در استان هرمزگان است.

وی افزود: حق مالکیت معنوی این اسناد متعلق به این آب و خاک است و ما باید با پیگیری‌های جدی و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این مرکز را برای صیانت از تاریخ و اصالت خلیج‌فارس راه‌اندازی کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان بر نقش بی‌بدیل کتابخانه‌ها در توسعه پایدار تاکید کرد و گفت: کتابخانه‌های عمومی، شناسنامه فرهنگی و حافظه تاریخی شهرها هستند و به عنوان پایگاه‌های اجتماعی، با ترویج فرهنگ مطالعه و دانایی، نقشی کلیدی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش سطح آگاهی عمومی ایفا می‌کنند و توسعه کتابخوانی، سرمایه‌گذاری برای پیشگیری از ناهنجاری‌ها و تقویت بنیه علمی جامعه است.

احمد نفیسی ضمن تاکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت دهیاری‌ها، اظهار داشت: اداره کل کتابخانه‌های عمومی، باید برنامه‌ای یک‌ساله جهت پیگیری زیرساخت‌های فرهنگی در روستاها تدوین کند تا از طریق فرهنگ‌سراها، عدالت فرهنگی در سراسر استان محقق شده و دسترسی همگانی به کتاب به عنوان اصلی‌ترین ابزار دانایی فراهم گردد.

وی با نقد فرآیندهای طولانی اداری که منجر به توقف پروژه‌های فرهنگی می‌شود، به تجربه تلخ پروژه‌هایی اشاره کرد که با وجود تخصیص اعتبار، در پیچ و خم‌های مدیریتی معطل مانده‌اند و تاکید کرد: تاخیر در اجرای پروژه‌های کتابخانه‌ای، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به بدنه فرهنگی استان است. الزامات قانونی از جمله سهم نیم‌درصد کتابخانه‌ها از درآمدهای شهرداری باید شفاف و بدون فوت وقت پیگیری شود.

در ادامه این نشست، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی هرمزگان با اشاره به جایگاه قانونی انجمن کتابخانه‌ها به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در استان، اظهار داشت: برگزاری جلسه در محیط کتابخانه، فرصتی است تا مدیران از نزدیک با دغدغه‌های کتابداران و نیازهای مراجعان آشنا شوند. هدف ما در سال جدید، تبدیل مصوبات به گام‌های اجرایی ملموس برای کاهش مشکلات زیرساختی کتابخانه‌های استان است.

انوشیروان پیش‌دار با تشریح عملکرد این نهاد در ایام حساس و شرایط خاص جنگ تحمیلی سوم گفت: کتابخانه‌های عمومی هیچ‌گاه تعطیل نشدند و فعالیت‌ها به فضای مجازی منتقل شد و کتابخانه‌ سیار با حضور در تجمعات شبانه و مناطق مختلف، چراغ مطالعه و کتابخوانی را روشن نگاه داشتند. اجرای برنامه‌هایی همچون؛ محافل قرآنی، مسابقات فرهنگی و محفل ادبی نیمکت‌های آسمانی برای گرامی‌داشت یاد شهدای دانش‌آموز شجره طیبه میناب، بخشی از این اقدامات بوده است.

وی بر اهمیت کتابخانه‌ها به عنوان پایگاه‌های چندمنظوره اجتماعی تاکید کرد و تصریح نمود: کتابخانه های عمومی نه تنها به عنوان مکانی برای امانت کتاب، بلکه به عنوان؛ مرکز مطالعاتی، کلاس درس و دیده‌بان هویت ملی هستند که حمایت از پروژه‌های عمرانی آن، سرمایه‌گذاری مستقیم در مسیر توسعه پایدار و دانایی‌محور استان هرمزگان است.