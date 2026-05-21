شعار «حضرت مسلم، مظهر بیعت رهبری» محور آئین مسلمیه شهرری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد احمدپور،بعد از ظهر پنجشنبه، در نشست خبری به مناسبت ایام مسلمیه، با اشاره به سابقه دیرینه شهرستان ری در برگزاری آیین‌های عزاداری، اظهار داشت: در گذشته، هیئت‌ها با سنت چهارپایه‌خوانی وارد حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) می‌شدند و طی سال‌های اخیر، این آیین با حضور هیئت‌هایی از نقاط مختلف کشور گسترش یافته است.

وی با بیان اینکه آیین مسلمیه سه شب پیش از شهادت حضرت مسلم بن عقیل (ع) و پیش از روز عرفه برگزار می‌شود، افزود: مسلمیه در طول تاریخ همواره امتداد یک تفکر و تجلی ایستادگی در مسیر حق بوده و صرفاً یک مراسم سوگواری ساده نیست، بلکه نشان‌دهنده روحیه مقاومت، عدالت‌خواهی و ولایت‌مداری است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ری تصریح کرد: این مراسم پیش از انقلاب نیز با وجود محدودیت‌ها برگزار می‌شد و پس از انقلاب اسلامی و در سال‌های دفاع مقدس، همواره به عنوان آیینی اثرگذار در هدایت جریان‌های مذهبی مطرح بوده است.

احمدپور با تأکید بر فرامحلی بودن این مراسم گفت: مسلمیه فقط متعلق به شهرستان ری نیست، بلکه آیینی بزرگ است که هر ساله هیئت‌هایی از تهران و سایر شهرهای کشور برای حضور در آن به شهرری می‌آیند.

وی با اشاره به شعار امسال این مراسم یعنی «حضرت مسلم، مظهر بیعت رهبری» خاطرنشان کرد: استکبارستیزی از نمادهای مهم این آیین است و امسال هیئت‌ها با پرچم ایران و شعار «یالثارات الحسین» و با نوحه‌ها و رجزخوانی‌های حماسی در این مراسم حضور خواهند یافت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ری درباره برنامه‌های امسال گفت: این مراسم دوم تا چهارم خردادماه، بعد از نماز مغرب و عشا برگزار می‌شود. هر شب در حرم حضرت عبدالعظیم (ع) پس از نماز، سخنرانی و عزاداری انجام خواهد شد. بر این اساس، شب اول حجت‌الاسلام میرهاشم حسینی، شب دوم حجت‌الاسلام دارستانی و شب سوم حجت‌الاسلام سید حسین مؤمنی سخنرانی می‌کنند.

وی افزود: هیئت‌ها حرکت خود را از میدان شهرری آغاز کرده و پس از تجمع و عزاداری، به سمت خیابان حرم، بازار قدیم و آیین چهارپایه‌خوانی ادامه می‌دهند و در نهایت وارد صحن امام حسن مجتبی (ع) در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) می‌شوند.

احمدپور با اشاره به آمار هیئت‌های شرکت‌کننده اظهار داشت: سال گذشته حدود ۱۰۰ هیئت در مراسم حضور داشتند و امسال پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۱۰ هیئت شامل ۱۷ هیئت از شهرستان ری و مابقی از تهران و دیگر شهرستان‌ها در این آیین شرکت کنند.

وی ادامه داد: سنت میزبانی هیئت‌های شهرری از هیئت‌های مهمان همچنان برقرار است و امسال حدود ۲۰ موکب در مسیر میدان شهرری، خیابان حرم و اطراف حرم برپا خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ری درباره برنامه‌های پایانی هر شب نیز گفت: طبق روال سال‌های اخیر، شب اول حاج حیدر خمسه، شب دوم علی کرمی و شب سوم کرمانشاهی به مرثیه‌سرایی در صحن حرم می‌پردازند.

وی در پایان با اشاره به تمهیدات ترافیکی و امنیتی خاطرنشان کرد: کمیته‌های امنیتی و ترافیکی برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم تشکیل شده و نیروهای انتظامی، بسیج و دستگاه‌های مربوطه در آماده‌باش کامل هستند.