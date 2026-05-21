کشف محموله کالای قاچاق در سواحل بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر مرادی اظهار کرد: در راستای مقابله با قاچاق کالا، روز گذشته ماموران یگان امداد شهرستان بندر عباس، با انجام کار اطلاعاتی و بهره گیری از شیوه های پلیسی مبنی بر تلاش برخی عناصر سودجو برای ورود کالای قاچاق از مسیرهای غیررسمی دریایی به سواحل بندرعباس، موفق به شناسایی محل تخلیه محموله در یکی از روستایی ساحلی شدند.

وی افزود: مأموران پس از بررسی‌های میدانی و تشکیل تیم عملیاتی، به محل اعزام و با رصد دقیق منطقه، دو فروند قایق موتوری را در حال تخلیه محموله قاچاق شناسایی که قاچاقچیان با مشاهده پلیس، با رها کردن کالاها ، اقدام به فرار کردند.

این مسئول انتظامی استان در ادامه بیان داشت: در بازرسی از این قایق ها، بالغ بر ۱۰ هزار ثوپ البسه و تعداد ۲۰ دستگاه موتور و پنل اسپیلت خارجی قاچاق کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس با اشاره به ارزش‌گذاری انجام‌ شده توسط کارشناسان اقتصادی افزود: ارزش تقریبی این محموله قاچاق بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است و روند شناسایی و دستگیری عاملان اصلی این شبکه همچنان در دستور کار مأموران قرار دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تأمین امنیت اقتصادی، مستلزم مشارکت مردم و هوشیاری عمومی است لذا از شهروندان تقاضا می‌شود در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه قاچاق، مراتب را به‌صورت فوری از طریق سامانه ۱۱۰ به مرکز فوریتهای پلیس اطلاع دهند.