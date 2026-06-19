کشف بیش از ۹۰ میلیارد کالای قاچاق در سواحل بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رامهر جوذری، اظهار کرد: در راستای مقابله با قاچاق کالا، مرزبانان شهرستان بندر عباس، با انجام کار اطلاعاتی خبری مبنی بر تلاش برخی عناصر سودجو برای ورود کالای قاچاق از مسیرهای غیررسمی دریایی به سواحل بندرعباس، دریافت نمودند.

وی افزود: مرزبانان پس از بررسی‌های میدانی و تشکیل تیم عملیاتی، به محل اعزام و با رصد دقیق منطقه، قاچاقچیان را در حال تخلیه محموله قاچاق شناسایی که قاچاقچیان با مشاهده ماموران، با رها کردن کالاها، اقدام به فرار کردند.

این مقام مسئول در مرزبانی استان در ادامه بیان داشت: در بازرسی از محل، بالغ بر ۵۶۶ ثوپ البسه ، ۶۰ هزار و ۴۰۰ نخ سیگار، ۸۷۶ عدد لوازم آرایشی و ۵ هزار و ۴۰۰ متر انواع پارچه قاچاق کشف و ضبط شد.

جانشین دریابانی شهرستان بندرعباس با اشاره به ارزش‌گذاری انجام‌ شده توسط کارشناسان اقتصادی افزود: ارزش این محموله قاچاق بالغ بر ۹۶ میلیارد ریال برآورد شده است و روند شناسایی و دستگیری عاملان اصلی این شبکه همچنان در دستور کار مرزبانان قرار دارد.