کشف محموله ۲۰‌ میلیارد ریالی کالای قاچاق در سواحل بندرعباس 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رامهر جوذری با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای مقابله با قاچاق کالا، روز گذشته مرزبانان شهرستان بندرعباس، با انجام کار اطلاعاتی خبری مبنی بر تلاش برخی عناصر سودجو برای ورود کالای قاچاق از مسیرهای غیررسمی دریایی به سواحل بندرعباس، دریافت کردند.

وی افزود: مرزبانان پس از بررسی‌های میدانی و تشکیل تیم عملیاتی، به محل اعزام و با رصد دقیق منطقه، قاچاقچیان را در حال تخلیه محموله قاچاق شناسایی که قاچاقچیان با مشاهده ماموران، با رها کردن کالاها ، اقدام به فرار کردند.

این مقام مسئول در مرزبانی استان در ادامه بیان داشت: در بازرسی از محل، بالغ بر ۲۵۸ ثوپ البسه ، ۳ عدد صندلی‌ خودرو، ۴ هزار و ۹۲۰عدد تنباکوی میوه ای ، یک دستگاه یخچال و تعداد ۲ دستگاه موتور و پنل اسپیلت خارجی قاچاق کشف و ضبط شد.

جانشین دریابانی شهرستان بندرعباس با اشاره به ارزش‌گذاری انجام‌ شده توسط کارشناسان اقتصادی افزود: ارزش تقریبی این محموله قاچاق بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است و روند شناسایی و دستگیری عاملان اصلی این شبکه همچنان در دستور کار مرزبانان قرار دارد.