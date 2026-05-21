آغاز ساماندهی مزار شهدای امامزاده محمد(ع) کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ساماندهی قبور شهدای مدفون در آستان مقدس امامزاده محمد (ع), امروز پنجشنبه به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز برگزار و طی آن، تخصیص بخشی از اراضی این مجموعه برای تکریم مقام شهدا تصویب شد.

در این نشست که با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران و مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز برگزار شد، بر ضرورت تکریم هرچه بیشتر مقام شامخ شهدا و ساماندهی فضای قبور مطهر آنان تأکید گردید و مقرر شد این مهم در شأن این بقعه متبرکه اجرایی شود.

بر اساس مصوبات این جلسه، بخشی از اراضی آستان مقدس امامزاده محمد (ص) به منظور ساماندهی و بهسازی قبور شهدا اختصاص خواهد یافت. همچنین، در راستای حل موضوعات مرتبط با نیت واقف، مقرر شد بخشی از اراضی و املاک اداره کل اوقاف از طریق کمیسیون ماده ۵ بارگذاری شده و منابع مالی حاصل از آن، دقیقاً در مسیر نیت واقف و بهبود فضای این امامزاده هزینه شود.

لازم به ذکر است؛ این اقدام در راستای تکریم خانواده‌های معظم شهدا و ارتقای فضای معنوی این مکان مقدس در دستور کار قرار گرفته است و انتظار می‌رود با اجرایی شدن مصوبات این نشست، وضعیت قبور مطهر شهدا در این آستان به‌طور شایسته‌ای سامان یابد.