تمام ۳۰ آمبولانس فعال موجود در منطقه کاشان فرسوده است

مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کاشان در مسیر کریدور شمال به جنوب کشور است، اظهار کرد: مسیرهای منتهی به کاشان به خصوص در ایام اردیبهشت و تعطیلات نورزوی مملو از مسافران است که این موضوع باعث شده است که نیروهای امدادی در حال آماده باش کامل باشند.

وی با اشاره به اینکه ۳۰ پایگاه فعال اورژانس در سطح منطقه خدماتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان وجود دارد، ابراز کرد: در این پایگاه ها ۳۰ دستگاه آمبولانس وجود دارد که همه آنها فرسوده است.

رئیس اورژانس کاشان با بیان اینکه هر هفته پنج الی شش آمبولانس به علت استهلاک و خرابی از مدار فعالیت خارج می شود، تصریح کرد: این آمبولانس ها بعد از تعمیرات مجددا و در کوتاه ترین زمان ممکن به پایگاه ها بر می‌گردد.

وی با اشاره به اجرای یک طرح در اورژانس کشور خاطرنشان کرد: در قالب این طرح اورژانس کشور آمبولانس به دانشگاه های علوم پزشکی اعطا میکند که هزینه های آن را ۵۰ درصد اورژانس کشور و ۵۰ درصد باقیمانده را استان ها متقبل می شود.

فرزندی پور گفت: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از این طرح استفاده کرده و تقاضای ۱۶ آمبولانس کرده که پنج دستگاه به زودی تحویل آن‌ها می شود و ما از مسئولان استان می‌خواهیم بابت تجهیز و نوسازی آمبولانس های کاشان در قالب این طرح با دانشگاه علوم پزشکی کاشان نیز همکاری کند و ضمن تعامل با اورژانس کشور زمینه برای فراهم آمدن آمبولانس های مجهز و صفر برای اورژانس کاشان نیز انجام شود.