حجت الاسلام حسن بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: شهید رئیسی در زمان ریاست جمهوری خود به قدرت مردم ایمان داشت و به همین دلیل خود را خدمتگزار و مردمی می‌دانست، با ایمان به قدرت مردم کمتر از سه سال توانست بسیاری از مشکلات کشور را رفع کند.

وی افزود: طبق فرمایش رهبر شهید، اگر دولت آقای رئیسی ادامه پیدا می‌کرد مشکلات کشور رفع شده بود همان گونه که شهید رئیسی به قدرت مردم ایمان داشت امام شهیدمان هم ایمان به قدرت مردم داشت که قبل از شهادت فرمودند اگر جنگی رخ بدهد خداوند مردم را مبعوث خواهد کرد.

مدیر گروه جهاد تبیین استان اصفهان خاطرنشان کرد: از لحظه اول جنگ و با شهادت رهبر انقلاب، مردم مبعوث شدند و الان بیش از هشتاد شب است در میدان حضور دارند، به خاطر حضور مردم در خیابان، در میدان نظامی و تیم دیپلماسی تاکنون حدود بیست روایت پیروزی نصیب ملت ایران شده است.

بابایی تصریح کرد: زمانی که رئیس جمهور منفور آمریکا تصمیم گرفت امام ما را شهید کند و جنگ را شروع کند در نشست خبری اعلام کرد چهل و هشت ساعته جمهوری اسلامی ایران ساقط می‌شود اما نتوانست هیچ غلطی کند.

وی ادامه داد: ترامپ اعلام کرد در انتخاب رهبری ایران دخالت می‌کنم تلاش کرد ولی غلطی نکرد گفت کشور را دست تجزیه طلب ها می‌دهم ولی نتوانست کاری کند.