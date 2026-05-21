به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین تقی‌خانی اظهار کرد: ساعت ۱۶ امروز در پی بارش باران در محورهای مواصلاتی استان، به‌ویژه آزادراه‌های قزوین، یک مورد تصادف زنجیره‌ای شدید در آزادراه قزوین- زنجان رخ داد.

وی افزود: این حادثه در کیلومتر ۱۴ آزادراه قزوین - زنجان و در باند جنوبی اتفاق افتاد که طبق بررسی‌های اولیه، علت آن عدم رعایت فاصله طولی مناسب و بی‌توجهی به سرعت ایمن در شرایط بارندگی بوده است.

رییس پلیس راه استان قزوین ادامه داد: در این سانحه، ۷۰ دستگاه خودرو به صورت مجزا و جدا جدا با یکدیگر برخورد کردند که در پی آن، ترافیکی سنگین به طول حدود چهار تا ۵ کیلومتر در آزادراه ایجاد شد.

سرهنگ تقی‌خانی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش‌های اولیه، تاکنون مصدومیت پنج شهروند در این حادثه ثبت شده و نیروهای امدادی و پلیس راه در محل حضور دارند.

وی با هشدار به رانندگان تاکید کرد: در شرایط بارندگی، رعایت سرعت ایمن، حفظ فاصله طولی و پرهیز از رانندگی شتاب‌زده، مهم‌ترین عوامل پیشگیری از وقوع حوادث زنجیره‌ای در آزادراه‌ها است.