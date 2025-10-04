فرماندار سمنان: «افزایش فرزندآوری»راهبرد کلیدی توسعه و تقویت هویت بومی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان عصر شنبه در جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سمنان به میزبانی فرمانداری شهرستان با تأکید بر اهمیت افزایش نرخ فرزندآوری، آن را بهعنوان یکی از راهبردهای اصلی توسعه شهرستان و تقویت هویت بومی مطرح کرد.
فرماندار سمنان در این نشست با اشاره به اهمیت موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار داشت: بحث افزایش نرخ فرزندآوری و تحقق سیاستهای جوانی جمعیت از موضوعات اساسی کشور، استان و شهرستان است که توجه ویژه به آن میتواند آینده شهر و مسیر توسعه را تضمین کند.
وی با بیان اینکه شهرستان سمنان طی سالهای اخیر به دلیل برخورداری از ظرفیتهای متنوع بهویژه فرصتهای شغلی، مهاجرپذیری بالایی داشته است، افزود: ضرورت دارد افزایش نرخ فرزندآوری بهعنوان یک راهبرد مهم در دستور کار قرار گیرد تا ضمن تقویت هویت بومی و محلی، پایداری اجتماعی نیز ارتقا یابد.
صمیمیان با اشاره به آمارهای موجود خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تاکنون، ۲۵ درصد خانوادههای شهر سمنان صاحب فرزند سوم شدهاند و بر اساس گزارشها، نرخ فرزندآوری سوم و چهارم نسبت به سالهای گذشته روندی افزایشی داشته است.
وی با تأکید بر اینکه سیاستهای کلان کشور و استان بر حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استوار است، تصریح کرد: اجرای برنامههای حمایتی و فراهمسازی زیرساختهای لازم برای افزایش نرخ فرزندآوری باید با مشارکت همه دستگاههای اجرایی دنبال شود تا شاهد تحقق اهداف این سیاست در سطح شهرستان باشیم.
نظر شما