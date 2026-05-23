  1. استانها
  2. قزوین
۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵

نایلون‌های رهاشده در قزوین به مواد اولیه صنایع پلیمری تبدیل می‌شود

نایلون‌های رهاشده در قزوین به مواد اولیه صنایع پلیمری تبدیل می‌شود

قزوین- رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین با بیان اینکه نایلون‌های رهاشده به مواد اولیه صنایع پلیمری تبدیل می‌شود از راه اندازی یک واحد تولیدی بازیافت در مجتمع پاکسار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد فتوحی با اعلام این خبر اظهار کرد: تولید انبوه نایلون‌های سبک و ورود آن‌ها به جریان زباله‌های شهری، موجب پراکندگی گسترده این مواد در محل‌های دفن پسماند و ایجاد مشکلات جدی زیست‌محیطی و بهداشتی می‌شود.

وی با اشاره به راه‌اندازی این واحد در مجتمع پردازش و دفع پسماند شهری قزوین (پاکسار) افزود: به همین منظور و با هدف تبدیل این تهدید زیست‌محیطی به یک فرصت اقتصادی، با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، واحد بازیافت نایلون و تولید گرانول در این مجتمع احداث و به بهره‌برداری رسید.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین در تشریح فرآیند این واحد گفت: نایلون‌های جمع‌آوری‌شده، پس از جداسازی از جریان پردازش پسماند، بر اساس کیفیت دسته‌بندی، شست‌وشو و سپس وارد سیستم پرک و گرانول‌سازی می‌شوند. در نهایت، گرانول تولیدی بسته‌بندی و آماده عرضه به بازار مصرف می‌گردد.

فتوحی با تأکید بر دستاوردهای چندوجهی این پروژه تصریح کرد: این اقدام نه‌تنها به کاهش قابل‌توجه آلاینده‌های زیست‌محیطی کمک می‌کند، بلکه با ایجاد اشتغال پایدار و تأمین بخشی از مواد اولیه پلیمری مورد نیاز صنایع، نقش مهمی در توسعه اقتصاد چرخشی و حمایت از تولید داخلی ایفا می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بازیافت نایلون، تهدیدی را که سال‌ها گریبانگیر محیط زیست بوده، به فرصتی برای توسعه پایدار و حمایت از صنایع تبدیل کرده است.

کد مطلب 6838215

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها