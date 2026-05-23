به گزارش خبرگزاری مهر، حامد فتوحی با اعلام این خبر اظهار کرد: تولید انبوه نایلون‌های سبک و ورود آن‌ها به جریان زباله‌های شهری، موجب پراکندگی گسترده این مواد در محل‌های دفن پسماند و ایجاد مشکلات جدی زیست‌محیطی و بهداشتی می‌شود.

وی با اشاره به راه‌اندازی این واحد در مجتمع پردازش و دفع پسماند شهری قزوین (پاکسار) افزود: به همین منظور و با هدف تبدیل این تهدید زیست‌محیطی به یک فرصت اقتصادی، با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، واحد بازیافت نایلون و تولید گرانول در این مجتمع احداث و به بهره‌برداری رسید.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین در تشریح فرآیند این واحد گفت: نایلون‌های جمع‌آوری‌شده، پس از جداسازی از جریان پردازش پسماند، بر اساس کیفیت دسته‌بندی، شست‌وشو و سپس وارد سیستم پرک و گرانول‌سازی می‌شوند. در نهایت، گرانول تولیدی بسته‌بندی و آماده عرضه به بازار مصرف می‌گردد.

فتوحی با تأکید بر دستاوردهای چندوجهی این پروژه تصریح کرد: این اقدام نه‌تنها به کاهش قابل‌توجه آلاینده‌های زیست‌محیطی کمک می‌کند، بلکه با ایجاد اشتغال پایدار و تأمین بخشی از مواد اولیه پلیمری مورد نیاز صنایع، نقش مهمی در توسعه اقتصاد چرخشی و حمایت از تولید داخلی ایفا می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بازیافت نایلون، تهدیدی را که سال‌ها گریبانگیر محیط زیست بوده، به فرصتی برای توسعه پایدار و حمایت از صنایع تبدیل کرده است.