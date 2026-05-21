۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۵۴

پلمب ۳۰ واحد صنفی متخلف در ورامین طی اردیبهشت ماه

ورامین- رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین از پلمب ۳۰ واحد صنفی متخلف در این شهرستان طی بازرسی‌های انجام شده در اردیبهشت ماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید تاجیک، از پلمب ۳۰ واحد صنفی متخلف در ورامین طی بازرسی‌های انجام شده در اردیبهشت ماه خبر داد.

تاجیک در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح نظارتی ویژه بر بازار کالا و خدمات و برخورد قاطع با سودجویان و گرانفروشان، بازدیدهای مشترکی با حضور رئیس اداره صمت، رئیس اتاق اصناف، عوامل پلیس نظارت بر اماکن عمومی شرق تهران و بازرسان اتاق اصناف و صمت برگزار شده است.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها که صبح امروز (۳۰ اردیبهشت) صورت گرفت، ۱۰ واحد صنفی متخلف شامل واحدهای قهوه خانه، لوازم یدکی خودرو، کارواش و پوشاک که دارای شکایات متعدد مردمی بودند، به دلیل تخلفاتی نظیر گران‌فروشی، عدم درج قیمت و اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی پلمب شدند.

تاجیک با اشاره به اینکه مجموع پلمب‌های اردیبهشت ماه به ۳۰ واحد صنفی رسیده است، تأکید کرد: اجرای طرح‌های نظارتی ویژه و برخورد قاطع و قانونی با متخلفان صنفی به منظور صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و حفظ سلامت بازار به طور مستمر در دستور کار اداره صمت و اتاق اصناف قرار دارد.

