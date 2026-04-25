خسارت اصناف و صنایع ورامین در جنگ تحمیلی سوم ۱۱۲ میلیارد برآورد شد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید تاجیک، صبح شنبه، در جلسه شورای اداری ورامین، از اجرای طرح شهید حسن آبشناسان در ۳۵۱ واحد نانوایی این شهرستان خبر داد و گفت: با پیگیری اتحادیه نانوایان و معاونت فرمانداری، سهم مشارکت نانوایی‌ها در این طرح از ۳۰ درصد فراتر رفت و آمار دقیق آن متعاقباً به فرماندار ارائه می‌شود.

تاجیک به عملکرد نظارتی این اداره در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و افزود: بازرسان صمت موفق به تشکیل ۱۱۱۸ پرونده تخلف به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان شدند که عمده آن مربوط به گران‌فروشی بوده است.

وی با بیان اینکه در طرح نظارتی نوروز ۱۴۰۵ و ماه رمضان نیز ۱۱۹ واحد صنفی متخلف با ارزش حدود ۵۰۰ میلیون تومان به مراجع قضایی معرفی شدند، اظهار داشت: بیشترین تخلفات در این ایام نیز شامل گران‌فروشی و عدم نصب نرخ‌نامه بود.

رئیس اداره صمت ورامین در خصوص خسارت‌های ناشی از جنگ تحمیلی سوم، تصریح کرد: در بخش اصناف، بیش از ۳۰ واحد صنفی با ارزش بیش از ۳۰ میلیارد تومان و در بخش صنعتی، سه واحد با ارزش اولیه ۸۲ میلیارد تومان آسیب دیده‌اند، همچنین بیش از ۲۵۰ نفر از این حوادث متأثر شدند.

تاجیک در پایان با اشاره به بسته‌های حمایتی دولت خاطرنشان کرد: واحدهای خسارت‌دیده برای پیگیری موضوعات استمهال بدهی، امور بیمه و مالیات به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید معرفی می‌شوند. همچنین با هماهنگی قوه قضاییه، کارشناسان رسمی دادگستری به صورت رایگان به ورامین اعزام و تسهیلاتی از محل سفر رئیس‌جمهور به واحدهای تولیدی آسیب‌دیده پرداخت خواهد شد.