بزرگداشت دومین سالگرد شهادت شهید جمهور در حرم رضوی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علی سعیدی، نماینده سابق ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار کرد: سعه صدر، تواضع و فروتنی، با صلابت در برابر دشمنان، ساده زیستی، اخلاص در کارها و حسن معاشرت با مردم از ویژگیهای شهید رئیسی بود.
نماینده سابق ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ویژگیهای مدیریتی شهید رئیسی اشاره و بیان کرد: ریسکپذیری یا صفشکنی از بارزترین صفات مدیریتی این شهید بود. او از ورود به کارهای سخت و خطرپذیر هراسی نداشت و همواره جرأت ورود به میدان را داشت.
وی با بیان این که شهید رئیسی تحولگرا بود افزود: او سیاست خارجی را تغییر داد و با چین و روسیه ارتباط راهبردی برقرار کرد که در جنگ ۴۰ روزه اخیر، همین ۲ کشور با وتوی قطعنامههای ضدایرانی در شورای امنیت واقعاً به ما کمک کردند.
نظر شما