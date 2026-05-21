به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر اجاق‌نژاد عصر پنجشنبه در نشست صمیمی مدیران روابط عمومی استان قم ، با تأکید بر جایگاه تمدنی و تاریخی این شهر اظهار کرد: قم صرفاً یک شهر مذهبی نیست، بلکه دارای هویتی تمدنی و تاریخی است که در طول دهه‌ها و بلکه قرن‌ها در ذهن ملت‌ها و جوامع مختلف تثبیت شده و به همین دلیل بسیاری از مردم جهان، قم را به عنوان پایتخت دوم ایران می‌شناسند.



وی با بیان اینکه این جایگاه محصول فعالیت یک فرد یا یک نهاد خاص نیست، افزود: ظرفیت‌های ذاتی، پیشینه تاریخی، جایگاه علمی و نقش‌آفرینی فرهنگی قم موجب شده نگاه جهانی به این شهر، نگاهی فراتر از یک مرکز جغرافیایی باشد و این مسئله، مسئولیت فعالان فرهنگی و رسانه‌ای را دوچندان می‌کند.



تولیت مسجد مقدس جمکران ادامه داد: یکی از خلأهای جدی در عرصه فرهنگی کشور، ضعف در معرفی درست تاریخ، تمدن و سرمایه‌های فرهنگی به نسل جدید است و اگر این داشته‌ها به درستی تبیین و روایت نشود، نسل جوان به سمت الگوهای بیرونی سوق پیدا می‌کند.



وی با اشاره به برخی آثار تاریخی و ظرفیت‌های مغفول مانده قم تصریح کرد: بسیاری از نمادها و نشانه‌های هویتی قم برای نسل امروز ناشناخته مانده، در حالی که همین مؤلفه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تعلق خاطر و تقویت هویت فرهنگی در جامعه باشد.



اجاق‌نژاد با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی گفت: نگاه جزیره‌ای در حوزه فرهنگ، نتیجه‌ای جز عقب‌ماندگی ندارد و هیچ مجموعه‌ای به تنهایی قادر به حل مسائل فرهنگی نیست ‌و از این رو باید همکاری و هم‌افزایی میان فعالان رسانه‌ای، فرهنگی و اجتماعی تقویت شود.



وی همچنین خطاب به فعالان روابط عمومی و رسانه اظهار کرد: شما بخشی از بدنه رسانه‌ای کشور هستید و امروز بیش از هر زمان دیگری وظیفه ثبت، روایت و انتقال رخدادهای اجتماعی و فرهنگی بر عهده شماست چراکه بسیاری از حوادث و اتفاقات مهم همانند تجمعات شبانه این ایام اگر ثبت و مستندسازی نشود، در گذر زمان به فراموشی سپرده خواهد شد.



تولیت مسجد مقدس جمکران با اشاره به حضور گسترده مردم در راستای دفاع از وطن افزود: اتفاقاتی که این روزها در جامعه رخ می‌دهد که دارای ابعاد فرهنگی و اجتماعی مهمی است و این حوادث باید به درستی برای آیندگان ثبت و منعکس شود، زیرا بخش مهمی از حافظه تاریخی جامعه را شکل می‌دهد.



وی ادامه داد: رسانه‌ها و فعالان روابط عمومی باید از ظرفیت روایت‌گری برای انتقال واقعیت‌های جامعه بهره ببرند و اجازه ندهند تصویرسازی‌های نادرست، جای حقیقت را بگیرد.



اجاق‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود، هدف مشترک فعالان روابط عمومی، فرهنگی و رسانه‌ای را «ایجاد امید» در جامعه دانست و گفت: روابط عمومی صرفاً انتقال خبر و اطلاع‌رسانی نیست، بلکه ایجاد روزنه امید در جامعه و ترسیم افق روشن برای مردم از مهم‌ترین رسالت‌های این حوزه به شمار می‌رود.



وی با اشاره به جایگاه مسجد مقدس جمکران در میان مسلمانان و حتی پیروان ادیان مختلف خاطرنشان کرد: باور به ظهور منجی و امید به آینده‌ای روشن، موضوعی مشترک میان ادیان و مذاهب مختلف است و جمکران ظرفیت آن را دارد که به مرکزی برای ترویج این امید تبدیل شود.



تولیت مسجد مقدس جمکران همچنین بر ضرورت تقویت روحیه همکاری میان مجموعه‌های فرهنگی تأکید کرد و گفت: فعالان این عرصه باید یکدیگر را دریابند و ارتباطات و همکاری‌های درون‌سازمانی و بین‌سازمانی را افزایش دهند، چراکه موفقیت فرهنگی بدون همدلی و تعامل ممکن نیست.



وی با بیان اینکه نقد منصفانه و پذیرش اشکالات، زمینه‌ساز پیشرفت است، افزود: انسان نباید از نقد صحیح ناراحت شود و اگر نقدی موجب اصلاح و ارتقای کار شود، در حقیقت یک فرصت ارزشمند محسوب می‌شود.



اجاق‌نژاد در ادامه، با اشاره به خاطرات و روایت‌هایی از اخلاص مردم و ارادت آنان به اهل‌بیت (ع) بیان کرد: بسیاری از اتفاقات و رفتارهای مردمی، حامل پیام‌های عمیق فرهنگی و اعتقادی است و این موارد باید ثبت و حفظ شود، زیرا بخشی از هویت اجتماعی و دینی جامعه را تشکیل می‌دهد.



وی تأکید کرد: نباید فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای با توقع تقدیر و تشویق همراه باشد، بلکه کار برای خدا و با نیت خدمت، ماندگار و اثرگذار خواهد بود و خداوند نیز برکات چنین نگاهی را در جامعه جاری می‌کند.



تولیت مسجد مقدس جمکران در پایان با اعلام آمادگی برای استمرار نشست‌های هم‌اندیشی با فعالان رسانه‌ای و روابط عمومی گفت: مسجد مقدس جمکران آمادگی دارد در قالب نشست‌های مستمر، زمینه گفت‌وگو، تبادل تجربه و هم‌فکری میان فعالان این حوزه را فراهم کند تا از رهگذر این تعاملات، جریان فرهنگی و رسانه‌ای مؤثرتری شکل گیرد.