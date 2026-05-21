آیت الله نوری همدانی: همه باید از تصمیمات رهبر معظم انقلاب تبعیت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با حضرت آیتالله نوری همدانی دیدار و گفتگو کرد.
آیتالله نوری همدانی در این دیدار ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و تلاشهای سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به حضور پرشور مردم در تجمعات شبانه بر ضرورت تقویت این حضور تأکید کردند و اظهار کرد: ما قدردان حضور مردم هستیم و هرچه این حضور پررنگتر باشد، پشتیبانی مستحکمتری از نظام، انقلاب و رهبری معظم شکل خواهد گرفت.
این مرجع تقلید با تأکید بر حفظ وحدت و انسجام ملی، افزود: باید در اجتماعات جوری عمل شود که ذرهای بوی اختلاف وجود نداشته باشد و فقط صدای وحدت، آن هم حول نظر رهبر معظم انقلاب به گوش برسد و هر آنچه ایشان تصمیم گرفتند همه باید تبعیت کنند؛ این تصمیم چه در عرصه میدان باشد و چه در عرصه دیپلماسی.
وی در پایان تاکید کرد: همه باید وحدت داشته باشیم و ما هم از این انسجام و حضور پرشور مردم تشکر و قدردانی میکنیم.
