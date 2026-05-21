  1. استانها
  2. مازندران
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۳۷

درگیری خانوادگی در بابل ۲ کشته برجای گذاشت

بابل - فرمانده انتظامی بابل گفت: درگیری خانوادگی در بابل ۲ کشته برجا گذاشت و قاتل در کوتاه ترین زمان دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،دسرهنگ قاسم عزیزی شامگاه پنجشنبه در تشریح حادثه اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک درگیری منجر به قتل در یکی از مناطق شهرستان بابل، به سرعت ماموران انتظامی و کارآگاهان پلیس آگاهی به محل حادثه اعزام شدند.

وی گفت: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که مردی ۴۶ ساله به دلیل اختلافات خانوادگی با سلاح سرد، اقدام به قتل خواهر ۵۳ ساله و خواهرزاده ۲۴ ساله خود کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل با بیان اینکه متهم پس از ارتکاب جنایت از محل متواری شده است، ادامه داد: به سرعت تیمی ویژه از کارآگاهان پلیس آگاهی با هماهنگی قضایی قاتل را دستگیر کردند.

