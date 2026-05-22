همه آنچه باید درباره تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۵ بدانیم 

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون‌ سراسری‌ سال ۱۴۰۵ برای‌ پذیرش در رشته‌های با آزمون در دوره‌های‌ روزانه، نوبت ‌دوم، روزانه-غیردولتی، مجازی غیرانتفاعی، مشترک، پردیس خودگردان و شهریه‌پرداز، دانشگاه‌ پیام‌نور، مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیرانتفاعی‌ و غیردولتی و رشته‌های تحصیلی باآزمون دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود.

مهلت ثبت‌نام‌ برای شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ از یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ آغاز شده است و این مهلت روز شنبه ۲ خرداد پایان می‌پذیرد. متقاضیان واجد شرایط می‌توانند در مهلت مقرر برای شرکت در این آزمون منحصراً از طریق تارنمای سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org ثبت نام کنند.

سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرده است: زمان برگزاری آزمون، به محض فراهم شدن شرایط برگزاری، متعاقباً از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور اطلاع‌رسانی خواهد شد.

آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ فقط برای دروس اختصاصی برگزار می شود و نتیجه آزمون اختصاصی (کنکور) سال ۱۴۰۴ برای سال ۱۴۰۵ معتبر نیست. از آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ و بعد از آن، آزمون اختصاصی (کنکور) یکبار در سال برگزارخواهد شد و فقط برای پذیرش همان سال اعتبار دارد.

در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ برای همه متقاضیان، سابقه تحصیلی پایه یازدهم (برای هر دو نظام آموزشی ۶-۳-۳ و سالی واحدی) و سابقه تحصیلی پایه دوازدهم (برای نظام آموزشی ۶-۳-۳) و سابقه تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی (برای نظام آموزشی سالی واحدی) با تاثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی لحاظ می شود.

سهم نمره کل سابقه تحصیلی هر یک از پایه های یازدهم و دوازدهم برای هر دو نظام آموزشی ۶-۳-۳ و سالی واحدی در هر یک از گروه های آزمایشی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ به شرح زیر است:

سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) در گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی ۴۰ درصد و در گروه های آزمایشی هنر و زبان های خارجی ۷۰ درصد است.

میزان تأثیر سوابق تحصیلی در گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی

نظام آموزشی ۶-۳-۳: میزان تاثیر پایه یازدهم ۱۷ درصد؛ میزان تاثیر پایه دوازدهم ۴۳ درصد؛ جمع ۶۰ درصد

نظام آموزشی سالی واحدی: میزان تأثیر پایه یازدهم (نظام ۶-۳-۳) ۱۷ درصد؛ میزان تاثیر دیپلم ۳۲.۲۵ درصد؛ میزان تاثیر پیش دانشگاهی ۱۰.۷۵ درصد؛ جمع ۶۰ درصد

میزان تأثیر سوابق تحصیلی در گروه های آزمایشی هنر و زبان های خارجی

نظام آموزشی ۶-۳-۳: میزان تاثیر پایه یازدهم ۱۰ درصد؛ میزان تاثیر پایه دوازدهم ۲۰ درصد؛ جمع ۳۰ درصد

نظام آموزشی سالی واحدی: میزان تأثیر پایه یازدهم (نظام ۶-۳-۳) ۱۰ درصد؛ میزان تاثیر دیپلم ۱۵ درصد؛ میزان تاثیر پیش دانشگاهی ۵ درصد؛ جمع ۳۰ درصد

نکته مهم: برای گروه های آزمایشی هنر و زبان های خارجی فقط دروس عمومی سوابق تحصیلی لحاظ می شود.

بر اساس مصوبه جلسه ۴۰ شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ و ابلاغیه شماره /۱۴۰۵/۷۱۱دش مورخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی برای شرکت کنندگان المپیادهای علمی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی که حداقل ۷۰ درصد نمره مرحله دوم آخرین نفر پذیرفته شده در دوره تابستان را در آزمون های مرحله دوم المپیادهای علمی کشوری مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی کسب کرده اند، صرفاً سوابق تحصیلی پایه دوازدهم در محاسبات نمره کل سابقه تحصیلی اعمال خواهد شد.

به عبارت دیگر نمره کل سابقه تحصیلی این متقاضیان فقط از دروس سوابق تحصیلی پایه دوازدهم محاسبه می شود. نمره کل سابقه تحصیلی این متقاضیان در گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری به میزان ۶۰ درصد و در گروه های هنر و زبان های خارجی به میزان ۳۰ درصد در نمره کل نهایی اعمال خواهد شد.

المپیادهای علمی کشوری مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی شامل ۱. رشته زیست شناسی ۲. رشته ریاضی ۳. رشته فیزیک ۴. رشته نجوم ۵. رشته کامپیوتر ۶. رشته ادبی ۷. رشته شیمی ۸. رشته مدیریت، اقتصاد و حکمرانی ۹. رشته هوش مصنوعی است.

همه متقاضیانی که سابقه تحصیلی کامل پایه های یازدهم و دوازدهم (یا دیپلم و پیش دانشگاهی برای نظام آموزشی سالی واحدی) مورد نیاز گروه آزمایشی مورد نظر خود را ندارند (اعم از دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخه های نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش، طلاب حوزه های علمیه، متقاضیانی که نمره خود را قبل از خرداد سال ۱۳۸۴ اخذ کرده اند، فارغ التحصیلان مدارس بین الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش دانشگاهی و سایر متقاضیان فاقد سابقه تحصیلی یا دارای سابقه تحصیلی ناقص) به جزء شرکت کنندگان المپیادهای علمی مندرج در بند قبل

ی، باید نسبت به ایجاد سابقه تحصیلی دروس عمومی و اختصاصی پایه های یازدهم و دوازدهم بر اساس برنامه اعلامی وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند.

درصورتیکه متقاضی در امتحانات نهایی که وزارت آموزشوپرورش برای ایجاد سوابق تحصیلی پایه های یازدهم و دوازدهم پیش بینی می کند، شرکت نکرده و اقدام به ایجاد سابقه تحصیلی پایه های یازدهم و دوازدهم در دروس عمومی و اختصاصی نکنند، نمره خام آن درس که سابقه تحصیلی ندارد، صفر لحاظ و سپس تراز می شود.

این نمره پس از تبدیل به نمره تراز در نمره کل سابقه تحصیلی محاسبه خواهد شد. برای متقاضیانی که سابقه تحصیلی پایه های یازدهم و دوازدهم ناقص دارند یا کلاً سابقه تحصیلی پایه یازدهم یا پایه دوازدهم را ندارند، سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه یازدهم یا پایه دوازدهم قابل جایگزینی با نمره کل سابقه تحصیلی این دو پایه یا نمره کل آزمون اختصاصی نیست. تراز هر یک از دروس سوابق تحصیلی به صورت مجزا در هر درس، دیپلم و سال محاسبه می شود.

توجه ۱: برای فارغ التحصیلان نظام سالی واحدی، نمرات دروس عمومی و تخصصی دیپلم که در امتحانات نهایی خرداد سال ۱۳۸۴ و پس از آن اخذ شده است و نمرات دروس عمومی و تخصصی پیش دانشگاهی که در امتحانات نهایی خرداد سال ۱۳۹۱ و پس از آن اخذ شده، به عنوان سابقه تحصیلی در نظر گرفته می شود.

توجه ۲: همه فارغ التحصیلانی که سابقه تحصیلی پایه یازدهم (نظام ۶-۳-۳) را ندارند باید برای ایجاد آن طبق برنامه اعلامی وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند.