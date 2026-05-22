به گزارش خبرنگار مهر، صالح بنیاسد پژوهشگر فضای مجازی پیرامون ابلاغ دستور تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» گفت: این دستور با هدف ایجاد انسجام نهادی و همراستاسازی سیاستها، برنامهها و اقدامات ابلاغ شده است، اما بار دیگر این واقعیت را یادآور میکند که دولت بهجای تلاش برای اصلاح مسائل کشور با استفاده از ظرفیت ساختارهای موجود، به سمت ایجاد نهادهای جدید و موازی حرکت کرده است؛ نهادهایی که طی سالهای گذشته با تدابیر رهبر شهید انقلاب اسلامی شکل گرفته و کارآمدی خود را نیز نشان دادهاند.
وی افزود: هرچند در سند مذکور ادعا شده است که این ستاد برای پاسخ به معضل ساماندهی و راهبری فضای مجازی تشکیل شده، اما در عمل نهادی موازی با شورای عالی فضای مجازی محسوب میشود؛ نهادی که با احکام رهبر شهید انقلاب اسلامی پیرامون وظایف و اختیارات شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی، مغایرتهای آشکاری دارد.
این پژوهشگر فضای مجازی ادامه داد: این مغایرتها سبب میشود ستاد مذکور از مشروعیت و کارآمدی لازم در حکمرانی فضای مجازی برخوردار نباشد و بهجای کمک به بهبود وضعیت فعلی، موجب افزایش اختلال و تعارض در نظام ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور شود.
وی گفت: شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی دقیقاً با هدف ایجاد تمرکز، هماهنگی و انسجام در سیاستگذاری و مدیریت کلان فضای مجازی تشکیل شدهاند و احکام رهبر شهید انقلاب نیز بر انحلال ساختارهای موازی و همکاری همهجانبه دستگاهها با این دو نهاد تأکید داشته است. بر همین اساس، ایجاد ساختاری جدید با مأموریتها و اختیارات مشابه، عملاً به معنای بازتولید همان موازیکاریهایی است که پیشتر نسبت به آن هشدار داده شده بود.
بنیاسد اظهار داشت: ستاد ساماندهی فضای مجازی نه تنها از منظر حقوقی و ساختاری با ابهامات جدی روبهرو است، بلکه از حیث حکمرانی نیز میتواند موجب تضعیف جایگاه شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی شود؛ موضوعی که در نهایت فرآیند تصمیمگیری و اجرای سیاستها در این حوزه را پیچیدهتر و کماثرتر خواهد کرد.
