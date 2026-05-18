آمادگی شبکه برق برای تابستان ۱۴۰۵ با تمرکز بر مدیریت مصرف

به گزارش خبرنگار مهر محمد اله‌داد، مدیرعامل توانیر، در آیین آغاز برنامه‌های مدیریت اوج بار تابستان ۱۴۰۵ و رونمایی از پویش «۲۵ درجه؛ قرار همدلی» اعلام کرد: با وجود خسارت‌های واردشده به شبکه در بیش از ۲ هزار نقطه، عملیات بازسازی و ترمیم انجام شده و خطوط اصلی و پست‌های کلیدی برای عبور از تابستان آماده هستند.

وی با بیان اینکه اقدامات گسترده‌ای در دو حوزه تولید و مدیریت مصرف در حال اجراست، گفت: ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر از ابتدای دولت تاکنون چهار برابر شده و توسعه این بخش ادامه دارد تا سهمی از تأمین برق کشور از انرژی‌های پاک انجام شود.

اله‌داد افزود: در هفته‌های ابتدایی سال جاری، برق بیشتری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به بخش صنعت تحویل شده و زنجیره‌های مهم تولیدی به‌ویژه پتروشیمی‌ها در اولویت تأمین قرار گرفته‌اند.

مدیرعامل توانیر با اشاره به تأمین برق بخش کشاورزی تصریح کرد: ملاک عمل، پروانه‌های بهره‌برداری است و محدودیتی فراتر از پروانه برای مشترکان مجاز اعمال نشده، اما برخورد با برداشت‌ها و مصارف غیرمجاز با جدیت دنبال می‌شود.

وی مجموع مصرف برق بخش کشاورزی را حدود ۵ هزار و ۵۳۴ مگاوات عنوان کرد و گفت: از این میزان، چهار هزار مگاوات دارای پروانه مجاز است و حدود یک‌هزار و ۴۳۴ مگاوات دیگر که در سامانه دوسویه تأیید نشده، در حال ساماندهی است.

اله‌داد با اشاره به برخی سوءاستفاده‌ها در این بخش افزود: استفاده از تعرفه کشاورزی برای مصارفی مانند ویلاها، باغ‌ها و تالارها غیرقانونی است و با همکاری دادستانی، برخورد قانونی با برداشت‌های غیرمجاز آب و برق در دستور کار قرار دارد.

وی از ابلاغ برنامه کاهش تقاضا در ساعات اوج بار تابستان خبر داد و گفت: هدف‌گذاری توانیر، کاهش پنج درصدی تقاضاست که سقف اوج بار را به کمتر از ۷۳ هزار و ۷۰۰ مگاوات می‌رساند.

مدیرعامل توانیر همچنین از نصب ۷ میلیون کنتور هوشمند خبر داد و افزود: تا پایان تابستان امسال، این تعداد به ۹ میلیون دستگاه افزایش می‌یابد و نصب ۱۰۰ هزار محدودکننده مصرف نیز در یک ماه آینده برنامه‌ریزی شده است.

اله‌داد با اشاره به نابرابری مصرف گفت: ۲ درصد مشترکان خانگی حدود ۱۰ درصد برق را مصرف می‌کنند و بیش از ۵۰۰ هزار مشترک پرمصرف شناسایی شده‌اند که ۱۷۰ هزار مشترک با مصرف بیش از ۲.۵ برابر الگو، در اولویت نصب محدودکننده قرار دارند.

وی از راه‌اندازی سامانه «مهتاب» برای تجمیع اقدامات مقابله با مصارف نامتعارف خبر داد و افزود: برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز، کاهش تلفات و جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز در این سامانه دنبال می‌شود و تا پایان خرداد هدف شناسایی و جمع‌آوری ۱۸۰۰ مگاوات مصرف غیرمجاز تعیین شده است.

مدیرعامل توانیر ادامه داد: تاکنون نزدیک به ۷۰۰ مگاوات از این برنامه محقق شده و با جمع‌آوری بیش از ۱۳۰ ترانسفورماتور، حدود ۱۲.۵ مگاوات بار از شبکه حذف شده است.

وی در پایان گفت: در برنامه تابستان ۱۴۰۵، استفاده از تولید پراکنده و مولدهای مقیاس کوچک اهمیت ویژه‌ای دارد و هدف‌گذاری شده ۱۶۳۵ مگاوات برق از این محل تأمین شود.