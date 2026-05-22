اقدامات پیشگیرانه عامل مهم در کاهش سرقت از اماکن دولتی و باغ شهرها است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی فرجی برحق دراولین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و چهارمین جلسه پیگیری و پیشگیری از جرایم انتخاباتی استان زنجان ، با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی ،شهدای جنگ تحمیلی و شهدای خدمت ، گفت : رویکرد شورای پیشگیری از وقوع جرم استان توجه به اقدامات پیشگیرانه قبل از وقوع جرم می‌باشد،بنابراین اجرای دقیق مصوبات مورد تاکید است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه وقوع سرقت‌ از اماکن دولتی و باغ شهرها نیازمند اقدامات پیشگیرانه و الزام برای بکارگیری نگهبان می‌باشد،افزود :حراست از اماکن دولتی و باغ شهرها بر عهده نگهبانان می‌باشد که در این راستا همه مسئولیت ها بر عهده آنها است.

وی با بیان اینکه درحوزه جمع آوری معتادین متجاهر از سطح استان و اهتمام برای ساماندهی سیمای جرایم استان، افزود: انجام وظایف در شرایط جنگی نباید مانع اجرای قوانین و مقررات در حیطه کاری مدیران شود ؛بنابراین مدیران در این حوزه نیز با جدیت به وظایف قانونی خود عمل کنند.

رئیس کل دادگستری زنجان با بیان اینکه در حوزه تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیر مجاز نیز همچنین اقدامات پیشگیرانه مورد اهتمام و تاکید می باشد ، افزود : دستگاه‌های متولی با جدیدت و احساس مسئولیت بیشتر برابر مقررات به وظیفه خود عمل کنند.

وی با اشاره به آمار ارائه شده از سقط جنین در استان که مشکلاتی برای بانوان ،خانواده ها و جامعه بوجود می آورد، اظهار کرد : مقوله مهم افزایش جوانی جمعیت مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد ، چرا که مقام معظم رهبری درپیام روز گذشته خود به مناسبت در خصوص جوانی جمعیت تاکید بر این موضوع داشتند.

در ابتدای این جلسه علی صادقی ، معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان نیز در گزارشی در خصوص انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت :در حال حاضر تعداد ۷۸۰نفر داوطلب شهری و درحوزه روستایی نیز تعداد ۴۴۲۰داوطلب هستند.

در این جلسه اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گزارشی از اقدامات و برنامه های مجموعه خود ارائه کردند .