۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸

نسخه ویژه نابینایان سریال «هزار و یک شب» منتشر شد

نسخه ویژه نابینایان سریال «هزار و یک شب» با صدای گلاره عباسی در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سوینا، نسخه ویژه نابینایان سریال «هزار و یک شب» ساخته مصطفی کیایی با صدای گلاره عباسی در پلتفرم فیلیمو منتشر شد.

پرویز پرستویی، بهرام رادان، محسن کیایی، سحر دولتشاهی، پدرام شریفی، پانته‌آ پناهی‌ها، حبیب رضایی، بانیپال شومون، جمال هونال، بلچیم بیلگین، گیزم کاراجا، لونت اوزدیلک، سوگل خلیق، محمد بحرانی، خسرو شهراز، مریم کاظمی، امیر رضا دلاوری، حسین امیدی، شادی نیکخواه، جمال مرتضوی، فرانک کلانتر، مهناز خطیبی و مینو آزرمگین از جمله بازیگرانی هستند که در این سریال حضور دارند.

«هزار و یک شب» نام خود را وامدار یکی از مهمترین آثار تاریخ ادبیات جهان است و با داستانی معاصر تلاش کرده روایت‌گر توامان رنج و قدرت زنان و دختران ایرانی باشد.

پژمان تیمورتاش متن روایت نسخه نابینایان این سریال را نوشته و بر ضبط آن نظارت کرده است.

این نسخه از سریال در استودیو قرن ۲۱ با صدابرداری مهدی بهزادپور ضبط شده است.

سوینا پیش از این با همکاری فیلیمو نسخه توضیح‌دار سریال‌های «دل»، «هم‌گناه»، «می‌خواهم زنده بمانم»، «زخم کاری ۱ و ۲ و ۳ و ۴»، «یاغی»، «جیران»، «آکتور»، «رهایم کن»، «حیثیت گم‌شده»، «گناه فرشته»، «بازنده» و «تاسیان» را منتشر کرده است.

