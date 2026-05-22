کتاب «سه سین»، پیوندی میان روایت تاریخی و هویت ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید گروگان نویسنده کتاب «سه سین» با بیان این‌که برای شناخت هر قوم، ملت و کشوری نشانه‌هایی وجود دارد، گفت: یکی از این نشانه‌های مهم، پرچم است. فکر کردم با توجه به موقعیت خاص کشورمان به لحاظ جغرافیایی و قدمت تاریخی، شناخت پرچم برای کودکان، نوجوانان و جوانان امری لازم و ضروری است.

اطلاعات کودکان و نوجوانان درباره پرچم کم و ناقص است

گروگان با اشاره به تحقیق و بررسی خود در مورد میزان شناخت کودکان و نوجوانان نسبت به پرچم کشورمان، گفت: با بچه‌ها در سنین مختلف اعم از کودک و نوجوان صحبت کردم و متوجه شدم آن‌ها اطلاعات زیادی در مورد پرچم ندارند. اطلاعات بعضی از آن‌ها نیز ناقص یا غلط بود.

او ادامه داد: با دانش‌آموزان در مقطع دبیرستان صحبت کردم و متوجه شدم اطلاعات آن‌ها نیز در مورد پرچم کلی و ناقص است. بدین‌ترتیب تصمیم گرفتم کتاب «سه سین» را برای آشنایی کودکان و نوجوانان با پرچم ایران بنویسم. این کتاب نگاهی به پرچم کشورمان در گذر تاریخی دارد. تاریخی پرفراز و فرود که طی ‌آن مردم غیور ایران جان خود را برای برافراشته ماندن این پرچم فدا کردند.

پرچم نشانه‌ای از هویت کشور است

نویسنده کتاب «سه سین» که از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است، با بیان این‌که پرچم هر کشور نشانه‌ای از هویت آن کشور است، گفت: برای شناخت یک ملت باید شناخت حداقلی از هویت آن‌ها داشته باشیم. سابقه پرچم هر کشوری می‌تواند بیانگر هویت و خصوصیات آن کشور باشد. براین اساس شناخت ملت نسبت به پرچم کشور خود ضروری است.

گروگان عدم آشنایی با زیر و بم، تاریخچه و فراز و فرودهای کشور را نقیصه دانست و افزود: تلاش کردم در کتاب «سه سین» با زبانی ساده و روایت‌گونه به بعضی از وقایع تاریخی و اجتماعی پرچم ایران در دوره‌های مختلف اشاره‌ای داشته باشم تا کودکان و نوجوانان اطلاعاتی درست در مورد پرچم کشور داشته باشند و ارزش آن‌را بدانند.

کتاب «سه سین» مطابق بر مستندات تاریخی است

او به فرآیند پژوهش خود برای نوشتن کتاب «سه سین» اشاره کرد و گفت: کتاب‌های مختلف در مورد پرچم و دوره‌های تاریخی را مطالعه و بررسی کردم. در تحقیق‌های خود به موارد ضد و نقیض هم رسیدم. در برخی از دوره‌های تاریخی نیز منابعی از شکل و شمایل پرچم در دسترس نبود. تکیه بر اشتراک‌هایی کردم که موثق و قابل اتکا باشد.

گروگان ادامه داد: چیزی که نوشتم بر اساس کتاب‌های تاریخی است. امثال من، تاریخدان نیستیم و آن‌چه به دست می‌آوریم باید مطابق با مستندها باشد. مستندها گاه قوی و گاه ضعیف است. من چیزی را کم و زیاد نکردم. حدود ۳۰ کتاب را بررسی کردم، مطابقت دادم و چیزی را در نظر گرفتم که مشترک و بینابین باشد.

نویسنده کتاب «سه سین» با بیان این‌که از تحقیق‌ها تا نوشتن کتاب حدود دو سال زمان برد، افزود: حدود هفت ماه تحقیق‌ها و حدود هشت ماه نوشتن کتاب زمان برد. پیدا کردن عکس‌ها هم کار زمان‌بری بود. با توجه به اطلاعات کسب‌شده کتاب «سه سین» را نوشتم تا نسل ما به هویت و پرچم خود علاقه بیشتری پیدا کنند.

او گفت: ما یک روایت تاریخی و یک احساس، عاطفه، شور و هیجان داریم که بر اساس علاقه به هویت شکل می‌گیرد. این دو را نمی‌شود از هم تفکیک کرد. بر این اساس پیوندی بین روایت تاریخی و تقویت هویت ملی وجود دارد. به همین دلیل کتاب «سه سین» نیز در تقویت هویت ملی کودکان و نوجوان‌مان اثرگذار است.

رد پایی پررنگ‌های سبز، سفید و قرمز در پرچم ایران

گروگان با اشاره به این‌که از دو جنبه به پرچم نگاه کردم، ادامه داد: در پرداختن به موضوع پرچم، رنگ پرچم و نشانه و علامت روی آن را در نظر گرفتم. در مورد رنگ، آن‌چه توجه بنده را جلب کرد این بود که سه رنگ قرمز، سفید و سبز از زمان هخامنشیان به بعد رد پایی پررنگ در پرچم ایران دارد. در دوره‌های مختلف تاریخی این سه رنگ را به کرات در پرچم ایران می‌بینیم به‌ویژه پس از دوره ساسانی و بعد از ورود اسلام به ایران.

نویسنده کتاب «سه سین» گفت: اگر یک ملت در مدت طولانی از رنگی برای پرچم استفاده کردند، نشان می‌دهد که آن رنگ مطابق ذوق و سلیقه‌شان بوده است وگرنه آن را پس می‌زدند. به عنوان مثال در برخی دوره‌ها پرچم به رنگ سیاه داشتیم اما ماندگار نشد. بیشتر رد پای رنگ‌های قرمز، سفید و سبز را در پرچم می‌بینیم، بنابراین این سه رنگ بیشتر مورد توجه قوم ایرانی بوده است.

پرچم معرف هویت کشور در مجامع بین‌الملل

او با بیان این‌که در مورد نشانه‌های روی پرچم هم تحقیق‌هایی انجام دادم، افزود: در پرچم مجموعه‌ای از نشانه‌ها و رنگ در کنار هم قرار گرفته است. پس نمی‌شد در تحقیق‌هایم از نشانه‌ها صرف‌نظر کنم. روی پرچم کشورمان در هر دوره نشانه‌هایی وجود داشته است از جمله شیر و شمشیر. در دوره‌هایی برخی نشانه‌ها با هم ادغام شده‌اند.

گروگان در مورد اهمیت پرچم ادامه داد: خانه‌ها پلاک و نشانه‌ای دارند در مورد کشور هم همین‌طور است. پرچم نشانه مشخص یک کشور است. کشورها در دنیا با گزینه‌های مختلف شناسایی می‌شوند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها پرچم است. کشورها در مجامع علمی و ورزشی و آمد و رفت‌های بین‌المللی با پرچم شناخته می‌شوند و نداشتن آن باعث سرشکستگی است.

علاقه‌مند به نوشتن درباره نمادهای ملی هستم

نویسنده کتاب «سه سین» با اشاره به این‌که با پرچم هویت خود را به کشورهای دیگر نشان می‌دهیم، گفت: در واقع پرچم یک نوع علامت و معرف از هویت کشور و مردمان آن است. در ایران نمادهای بسیاری از لحاظ فرهنگی، هنری و معماری نشانه‌های مختلفی داریم که می‌تواند معرف هویت ایرانی باشد.

او با بیان این‌که به نوشتن در مورد نمادهای ملی علاقه‌مند هستم، افزود: فرش و سوزن‌دوزی ایران خاص و تک است و در جای دیگر نداریم. بالقوه معرفی نمادها و نشانه‌های ایرانی در ذهنم هست و به این کار علاقه دارم و نوشتن در این زمینه بستگی به زمان و موقعیتم دارد.

رمانی با محوریت فرش ایرانی

گروگان با اشاره به این‌که اطلاعات بچه‌ها در مورد فرش صفر است، گفت: بزرگ‌ترها هم اطلاع چندانی از فرش ندارند. به تازگی رمانی را با محوریت فرش ایرانی به پایان رساندم. در این کتاب به اهمیت و اعتبار فرش ایرانی و دسیسه‌هایی برای نابودی آن اشاره کردم. این کتاب برای بزرگ‌سال است و به دنبال رایزنی با ناشران برای چاپ آن هستم. امیدوارم بتوانم در مورد نمادهای ایرانی برای کودکان و نوجوانان هم کتاب بنویسم.

کتاب «سه سین» نوشته حمید گروگان از انتشارات جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روز ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث فرهنگی، گردش‌گری و صنایع دستی و احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان و حامد علامتی مدیرعامل کانون در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون رونمایی شد.