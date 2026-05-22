به گزارش خبرنگار مهر، شهید والامقام «ضرغام پارسا» از مجروحین جنگ رمضان پس از تحمل رنج مجروحیت به لقاءالله پیوست و شهید شد.

مراسم تشیع و تدفین شهید عزیز فردا شنبه، ساعت ۱۶ در گلزار مطهر شهدای خیابان رودکی برگزار می‌شود.