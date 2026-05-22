حمایت از درمان ۱۱ هزار کودک ناشنوا در مناطق کم برخوردار کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اجرایی فرمان امام، سید امیرحسین مدنی با اشاره به تداوم اجرای طرح حمایت از درمان کودکان ناشنوا اظهار کرد: بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام در راستای مأموریت‌های حمایتی خود و با همکاری مجموعه‌های تخصصی فعال در حوزه سنجش و درمان ناشنوایی، در سال‌های گذشته خدمات گسترده‌ای را برای کودکان ناشنوا و کم‌شنوا در مناطق کم‌برخوردار کشور فراهم کرده است.

وی افزود: ستاد اجرایی فرمان امام تاکنون برای نزدیک به ۱۱ هزار کودک متقاضی، خدمات حمایتی مرتبط با کاشت حلزون، تأمین هزینه‌های درمان و خدمات پس از کاشت را ارائه کرده و با برنامه‌ریزی انجام‌شده، این تعداد در سال جاری افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام با تأکید بر اهمیت تشخیص و درمان به‌موقع اختلالات شنوایی در کودکان تصریح کرد: خدمات پس از کاشت حلزون از جمله گفتار درمانی، تربیت شنوایی و پشتیبانی تخصصی، نقش تعیین‌کننده‌ای در بازگشت کودکان به زندگی عادی و حضور فعال آنان در جامعه دارد.