مدیریت آبراه خلیج فارس؛ دستاورد راهبردی ایران در برابر آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین جابر عزیزی در خطبههای این هفته نماز جمعه، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، ایجاد مدیریت آبراه راهبردی خلیج فارس را یکی از مهمترین دستاوردهای راهبردی جمهوری اسلامی ایران در پی تحولات و جنگ تحمیلی اخیر منطقه دانست و اظهار کرد: آمریکا در این رویارویی، علیرغم تحمل هزینههای سنگین اقتصادی، نظامی و سیاسی، به هیچیک از اهداف خود دست نیافت و نتیجه این تقابل، ظهور یک قدرت جدید در عرصه جهانی بود.
وی با اشاره به تحلیل برخی اندیشکدهها و رسانههای بینالمللی نظیر نیویورک تایمز و رابرت پیت نظریه پرداز و استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاکو
افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بازیگران تأثیرگذار در معادلات منطقهای و جهانی مطرح شده و کنترل یکی از مهمترین گلوگاههای انرژی جهان، جایگاه کشور را در نظم نوین بینالملل ارتقا داده است.
امام جمعه بیلهسوار با بیان اینکه قدرت صرفاً در وادار کردن دیگران به انجام کاری خلاصه نمیشود، تصریح کرد: قدرت حقیقی آن است که بتوان طرف مقابل را از انجام اقدامات مورد نظر خود بازداشت و این همان مؤلفهای است که جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر به نمایش گذاشته است.
حجت الاسلام عزیزی در ادامه با گرامیداشت سوم خرداد، سالروز فتح خرمشهر و هفته مقاومت، این حماسه ماندگار را نماد عزت، ایثار و استقامت ملت ایران دانست و گفت: مقاومت ملت ایران در جنگ تحمیلی اخیر و جنگ رمضان، امتداد همان روحیه حماسی و انقلابی دوران دفاع مقدس است و مردم ایران بار دیگر با ایستادگی خود دشمنان را مأیوس خواهند کرد.
بهرهگیری معنوی حداکثری از این ایام نورانی
وی همچنین با اشاره به فرارسیدن روز عرفه و عید سعید قربان، بر بهرهگیری معنوی حداکثری از این ایام نورانی تأکید کرد و افزود: احسان، نیکوکاری و مشارکت در سنت قربانی از جلوههای ارزشمند این عید بزرگ اسلامی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
حجتالاسلام عزیزی ضمن تسلیت سالروز شهادت امام محمد باقر(ع)، بر ضرورت ترویج معارف اهلبیت(ع) در جامعه تأکید کرد.
وی از استاندار اردبیل خواست با اختصاص اعتبارات و تسهیلات ویژه، روند اجرای پروژه چهاربانده سهراهی گوگتپه به بیلهسوار را تسریع کرده و با توجه به اهمیت این مسیر ارتباطی، در تکمیل زیرساختهای منطقه اهتمام ویژهای داشته باشد.
حجت السلام و المسلمین عزیزی در پایان با شکرگزاری به درگاه الهی بهدلیل نزول رحمت و برکات آسمانی، از کشاورزان خواست محصولات خود را بیمه کرده و با نیت پرداخت زکات، در احیای این فریضه الهی و گسترش فرهنگ انفاق و برکت در جامعه مشارکت فعال داشته باشند.
نظر شما