۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۶

قطع انشعاب غیرقانونی ۳۰ باغ‌ویلا در ملارد با دستور قضائی

ملارد- مدیر امور آب و فاضلاب ملارد از شناسایی و جمع‌آوری ۲۵ فقره انشعاب غیرمجاز آب در محدوده قلعه فرامرز این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زماندار،در جمع خبرنگاران، از شناسایی و جمع‌آوری ۲۵ فقره انشعاب غیرمجاز آب در محدوده قلعه فرامرز ملارد خبر داد.

زماندار در ادامه اظهار داشت: در راستای پایش‌های مستمر میدانی و اقدامات نظارتی کارشناسان آبفای ملارد، تعداد ۲۵ رشته انشعاب غیرمجاز با قطرهای ۴۰، ۵۰ و ۶۳ میلی‌متر که از خط انتقال آزبست ۴۰۰ میلی‌متری کوثر برداشت آب می‌کردند، شناسایی و جمع‌آوری شد.

وی افزود: این انشعابات غیرمجاز جهت تأمین آب حدود ۳۰ باب باغ‌ویلا در منطقه قلعه فرامرز مورد استفاده قرار می‌گرفت که پس از شناسایی، با دستور مقام قضایی و همکاری نیروی انتظامی شهرستان، توسط نیروهای عملیاتی آبفا قطع و جمع‌آوری گردید.

مدیر امور آبفای ملارد با تأکید بر صیانت از منابع آبی و شبکه توزیع آب شرب، خاطرنشان کرد: برخورد با انشعابات غیرمجاز و مصارف خارج از ضوابط به‌طور مستمر در دستور کار این امور قرار دارد. از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه برداشت غیرقانونی آب، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۲ به شرکت آبفا اطلاع دهند.

