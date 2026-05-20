کشف بیش از ۱۸۰۰ انشعاب غیرمجاز آب و برق و گاز در ملارد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان شبکه‌های آب، برق و گاز شهرستان ملارد از شناسایی و جمع‌آوری هزاران فقره انشعاب غیرمجاز طی سال جاری خبر دادند.

حسین سوری، رئیس منطقه برق ملارد، امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۸۷۳ مورد انشعاب غیرمجاز برق در سطح این شهرستان شناسایی و جمع‌آوری شده است.

وی با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان افزود: استفاده غیرمجاز از برق ضمن وارد کردن آسیب جدی به شبکه توزیع، متخلفان را با جرایم سنگین مالی مواجه خواهد کرد.

در همین حال، مهدی زماندار، رئیس آب و فاضلاب شهرستان ملارد نیز از شناسایی و جمع‌آوری ۴۵۶ مورد انشعاب غیرمجاز آب از ابتدای امسال خبر داد.

همچنین قهرمانی، رئیس گاز ملارد اعلام کرد: در مدت مشابه، ۵۱۸ مورد شبکه گاز غیرمجاز در این منطقه شناسایی، جمع‌آوری و با متخلفان برخورد قانونی شده است.