۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳

راز جنایت در پارک اندیمشک برملا شد

اندیمشک ـ دادستان شهرستان اندیمشک از دستگیری عامل قتل مرد ۳۴ ساله که ۲۲ اردیبهشت ماه جسد وی در یکی از پارک‌های شهرستان کشف شده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن سپهوند گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش کشف جسد، دستورات قضایی لازم جهت بررسی ابعاد ماجرا صادر و پرونده به صورت ویژه در شعبه بازپرسی و پلیس آگاهی مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: کارآگاهان جنایی با انجام تحقیقات تخصصی و استفاده از اقدامات اطلاعاتی و فنی، موفق شدند هویت متهم ۳۸ ساله این جنایت را در کمترین زمان ممکن شناسایی کنند.

دادستان اندیمشک با بیان اینکه متهم پس از ارتکاب جرم به یکی از مناطق سخت‌گذر ( روستای تووه) متواری شده بود، گفت: مأموران پلیس آگاهی با انجام یک عملیات هدفمند و پلیسی، موفق به دستگیری متهم در مخفیگاه وی شدند.

سپهوند ادامه داد: متهم از دوستان مقتول است که در یک درگیری مرتکب قتل شده است و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار بازداشت موقت، روانه زندان شد.

وی با بیان اینکه تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن زوایای پنهان این پرونده همچنان ادامه دارد، هشدار داد: دستگاه قضایی با هرگونه اخلال در امنیت عمومی و جرایم خشن با قاطعیت برخورد می‌کند.

