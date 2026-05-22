راز جنایت در پارک اندیمشک برملا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن سپهوند گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش کشف جسد، دستورات قضایی لازم جهت بررسی ابعاد ماجرا صادر و پرونده به صورت ویژه در شعبه بازپرسی و پلیس آگاهی مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: کارآگاهان جنایی با انجام تحقیقات تخصصی و استفاده از اقدامات اطلاعاتی و فنی، موفق شدند هویت متهم ۳۸ ساله این جنایت را در کمترین زمان ممکن شناسایی کنند.

دادستان اندیمشک با بیان اینکه متهم پس از ارتکاب جرم به یکی از مناطق سخت‌گذر ( روستای تووه) متواری شده بود، گفت: مأموران پلیس آگاهی با انجام یک عملیات هدفمند و پلیسی، موفق به دستگیری متهم در مخفیگاه وی شدند.

سپهوند ادامه داد: متهم از دوستان مقتول است که در یک درگیری مرتکب قتل شده است و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار بازداشت موقت، روانه زندان شد.

وی با بیان اینکه تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن زوایای پنهان این پرونده همچنان ادامه دارد، هشدار داد: دستگاه قضایی با هرگونه اخلال در امنیت عمومی و جرایم خشن با قاطعیت برخورد می‌کند.