شهابی: سازمان تبلیغات اسلامی طراح و راهبر عرصه تبیین باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید شهابی، درپایان نشست فصلی مدیران تبلیغات اسلامی سراسر استان کرمان که در شهر مقدس قم برگزار شد، با بیان اهداف برگزاری این نشست فصلی با محوریت آموزش و فراگیری موضوع اصلی پیش روی مجموعه تبلیغات اسلامی در گام جدید خود، با محوریت تبیین گفت: مجموعه تبلیغات اسلامی با توجه به اصل وجودی خود باید طراح، راهبر و پشتیبان کننده در عرصه تبیین باشد.

وی در توضیح این اصل وجودی افزود: برای مثال در موضوع آتش گرفتن یک مکان سه کنش وجود دارد که گروه اول ناظرین هستند که فقط تماشا می کنند، گروه دوم دغدغه مندان که خود دست به کار شده تا آتش را مهار کنند و گروه سوم افرادی هستند که وظیفه شناخت وقایع، تقسیم کار و استفاده صحیح از تمام ظرفیت ها را دارند.

شهابی، ادامه داد: نگاه گروه سوم به موضوع تبیین، مسیر تحولی مجموعه تبلیغات اسلامی در افق پیش رو می باشد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کرمان تصریح کرد: باید به این تکلیف اصلی خود که قائد شهید از مجموعه تبلیغات اسلامی خواسته است، پایبند بوده و تمام جامعه هدف خود را از لحاظ محتوا و طراحی عملیات در گروه سوم ساماندهی کنیم.