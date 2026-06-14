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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۶

شهابی: مداحان باید حماسه‌ای ماندگار در فضای محرم و صفر بیافرینند

شهابی: مداحان باید حماسه‌ای ماندگار در فضای محرم و صفر بیافرینند

کرمان- مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: محرم امسال با توجه به شرایط جنگی کشور، مداحان باید با سبک و محتوایی متفاوت، هیئت را به کانون جهاد تبیین تبدیل کرده وحماسه‌ای ماندگار بیافرینند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید شهابی، ظهر یکشنبه در همایش مداحان و ستایشگران اهل‌بیت (ع) استان کرمان که در آستانه ماه محرم در تالار احسان این شهر برگزار شد، اظهار کرد: مداحان باید امسال با رویکرد، سبک و محتوایی متفاوت، حماسه‌ای ماندگار در فضای محرم و صفر بیافرینند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان با اشاره به شرایط حساس کشور گفت: امسال دومین محرمی است که در شرایط جنگی قرار داریم و با توجه به اینکه در نبردی تمام‌عیار هستیم، انتظار می‌رود سبک مداحی مداحان نیز ناظر به این شرایط تنظیم شود.

وی با اشاره به عنایت ویژه رهبر شهید به جامعه مداحان، یادآور شد: ایشان چنان جایگاه ویژه‌ای برای مداحان قائل بودند که دیدار با آنان را در هیچ شرایطی ترک نمی‌کردند؛ از این‌رو، ایشان حق بزرگی بر گردن جامعه مداحان دارند.

حجت‌الاسلام شهابی، بر لزوم انتخاب اشعاری با محوریت یاد و نام رهبر شهید، شهدای مظلوم و سایر شهدا تأکید کرد و افزود: برگزاری مراسم امسال با همان سبک و سیاق سابق، دور از معرفت است؛ چرا که آرایش جنگی جامعه مداحان ایجاب می‌کند که محتوا و سبک مداحی تغییر کرده و با شرایط روز همخوانی داشته باشد.

وی با بیان اینکه رهبر شهید، هیئت را کانون «جهاد تبیین» می‌دانستند، تصریح کرد: نباید بگذاریم مطالبه مقام معظم رهبری بر زمین بماند؛ چرا که اگر در اشعار و سخنان مداحان، تبیینِ مسائل روز دیده نشود، مداحی ابتر و ناقص خواهد بود.

وی با قدردانی از مجاهدت‌های رزمندگان میدان و سایر اقشار تأثیرگذار کشور، افزود: مداحان در ایام محرم و صفر امسال با عملکردی آگاهانه، پرچم اسلام را برافراشته نگاه داشته و افکار عمومی را نسبت به تکالیف هر قشر در برهه کنونی جنگ، روشن و هدایت کنند.

کد مطلب 6860099

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